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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|سوق دبي يسجل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021

صدى البلد

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، مواصلا مارثون صعوده للجلسة التاسعة على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021 بمكاسب ناهزت 24 مليار درهم منذ مطلع فبراير الجاري مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سنوية سخية للعام 2022.


و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” اقترب سوق دبي المالي من أعلى مستوياته في 5 أشهر مع ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.46% أو ما يعادل 15.9 نقطة وصولا إلى مستوى 3469.77 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 20 سبتمبر الماضي، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوي 9931.39 نقطة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.139 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.537 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.


واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات اليوم بنحو 3.22 مليار درهم، موزعة بواقع 2.92 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم "العالمية القابضة" و297.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 380.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20.8 ألف صفقة.


وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 0.7% و"ديوا" 0.41% و"سوق دبي المالي" 0.69% و"العربية للطيران" 3.46% و"دبي للاستثمار" 0.86% و"تيكوم" 2.2% و"تبريد" 1.02%.

 

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً أكثر من 108 ملايين درهم وأغلق مستقراً عند 5.75 درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بنحو 36.3 مليون درهم وأقفل عند 5.72 درهم، ثم "بنك المشرق" جاذباً 21 مليون درهم ليصل إلى 125 درهماً.


وفي سوق أبوظبي، ارتفع "أدنوك للحفر" بنسبة 2.06% مع إعلان الشركة تحقيق صافي أرباح استثنائي وصل إلى 2.95 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي، كما صعد "أبوظبي الأول" 0.14% و"الجرافات البحرية" 1.17% و"طاقة" 00.96% و"الياه سات" 0.38% و"موانئ أبوظبي" 0.34%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 1.86 مليار درهم، تلاه "أمريكانا" بسيولة جاوزت 147.3 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" جاذباً أكثر من 128.6 مليون درهم.

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