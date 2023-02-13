لانشون بفضلات الفئران يثير ضجة على السوشيال.. إليك الحكاية بالصور

عثرت مواطنة على فضلات فأر داخل منتج لانشون وهو ما أثار استياء عدد كبير ممن تابعوا الواقعة عقب نشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث لاقت الصور رواجا كبيرا مما جعلها تنتشر على نطاق واسع.

لانشون بفضلات الفئران

ضبط لانشون بفضلات الفئران

وكتب صاحبة الوقعة على فيسبوك، قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله بحذركم من شراء لانشون، لقينا جواه فضلات الفئران، أعزكم الله، وحسبي الله ونعم الوكيل في معدومي الضمير، أنا جايباه للقط ومرضيوش ياكلوه".

وقالت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، إنه تم التنبيه أكثر من مرة عن أضرار مصنعات الحوم، فمنظمة الصحة العالمية تعتبرها العدو الأول لصحة الإنسان، لما تسببه من أضرار رهيبة، بجميع أنواعها مثل: "اللانشون والسجق والهوت دوج والبسطرمة"، مؤكدة: "المواد التي تضاف في مصنعات اللحوم تدمر الصحة".

وأكدت "زكي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يفضل عدم استخدام مصنعات اللحوم داخل المنازل سوى مرة واحدة فقط في الأسبوع وتكون منتجات جيدة السمعة، مشيرة إلى أن منتج اللانشون الذي يحتوي على فضلات الفئران لم يكن منتجا جيدا السمعة على الإطلاق، فمنذ عدة أشهر وجد في منتج لانشون مجهول المصدر يحتوي على ريش دواجن وبواقي عظام، فكل ما نتخيله يوجد داخل "أكواز اللانشون رديئة السمعة"، ويتم وضعه في أفران الطبخ لكي يخرج بهذا الشكل.

وأضافت "زكي"، أن الصورة الموضحة لمنتج اللانشون الذي يحتوي على مخلفات الفئران لا يمكن أن يكون تم طهيه، وهذا يوحي أن هذا المصنع يضع "أكواز اللانشون" في أماكن مفتوحة وغير آدمية للإنسان، لذلك تتناولها الفئران وظهرت لنا بالشكل المتواجد في الصورة.

واختتمت "زكي"، أن هناك تساؤلات كثيرة على تلك الصورة، ويجب أن يتم تحليل هذا اللانشون، ويجب أن يتم تدشين حملة مفاجأة على مصنع هذا المنتج وتحليل الكميات المتواجدة بداخله، ويجب على المواطنين الابتعاد عن مصنعات الحوم بأي شكل من الأشكال، والابتعاد عن الماركات سيئة السمعة.

وأصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني، وذلك عن الفترة من 4 - 11 فبراير الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت:

لانشون

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 127 زيارة فحص في 23 محافظة، كما تم عقد 131 اجتماع عن بعد للرد على استفسارات المصانع ومتابعة إتمام الإجراءات التصحيحية.

كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مصانع، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة، وجاري إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

كما قام مفتشي إدارة المصانع بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمرور على عدد 35 مصنعاً (18 مصنع بمحافظة الغربية – 17 مصنع بمحافظة القليوبية).

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بعدد 46 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، كذلك التأكد من إعلان المنشآت عن الأسعار والالتزام بالسعر المعلن وبيع الأرز بالسعر الرسمي، وعدم حجب السلع عن المستهلك، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، الاسماعيلية، وبني سويف، كما تم المرور على معارض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات للتأكد من التزام العارضين بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء للأغذية المعروضة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 1128 فرع لعدد 42 سلسلة تجارية .

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام وتسجيل 3 وحدات طعام متنقلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.