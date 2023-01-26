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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كارثة.. إحباط طرح 2 طن لانشون ومنتجات لحوم فاسدة بأسواق أكتوبر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أنقذت مباحث التموين بالتنسيق مع محافظة الجيزة المواطنين من كارثة بعد إحباط ترويج أطنان من الأغذية الفاسدة على الأسواق والمحلات بمدينة 6 أكتوبر وضبطت مخزن لانشون ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى. 

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أنه في إطار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بالجيزة لضبط أى مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات إحتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم وردت معلومات بتخزين كمية كبيرة من المواد الغذائية داخل مخزن بمدينة 6 أكتوبر. 

تم اعداد حملة مكبرة من مباحث التموين ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري وبمداهمة المخزن المستهدف تبين انه يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر وعثر بداخله على كمية كبيرة من مصنعات اللحوم قدرها 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء صلاحيتها والتى كانت معدة للتداول بالأسواق.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المخزن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له ومصادرة الكميات المضبوطة وإتخاذ اللازم بشأنها.

مباحث التموين محافظة الجيزة كارثة الأغذية الفاسدة لانشون

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