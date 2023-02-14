من أغلى الأطعمة.. طريقة عمل لحم النعام

تعتبر اللحوم من الأطباق الرئيسية على الغداء، وتعتبر طريقة عمل لحم النعام من الأطباق غير التقليدية ومن أغلى الأطعمة نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وقلة محتواها من الدهون، فهو من الأطعمة المفيدة للجسم ويحافظ على الوزن المثالي، ويمكن طهي لحم النعام بعدة طرق مثل المسلوق أو المشوي ولكننا اليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة عمل لحم النعام المشوي في الفرن بخطوات بسيطة للشيف سلمى الحافظ.

طريقة عمل لحم النعام المشوي

المكونات

1 كيلو من لحم النعام مقطع إلى مكعبات.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة واحدة من البصل متوسط الحجم.

2 من البطاطس المقشرة ومقطعة إلى شرائح.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون.

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

1/4 ملعقة صغيرة هيل.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

4 فصوص ثوم (مقشرة ومهروسة).

ثمرة من البصل المبشور.

1/4 كوب ماء.

طريقة عمل لحم النعام المشوي

اغسلي قطع لحم النعام جيداً بالماء البارد.

ضعي قطع اللحم ويضاف في وعاء عصير الليمون والهيل المطحون والبهارات المختلطة.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر المطحون والبصل المبشور والفلفل الحلو والثوم المسحوق والخل الأبيض.

قلبي جيداً حتى يختلط اللحم مع المكونات حتى ينقع اللحم جيداً في التتبيلة.

غطي وعاء اللحم المتبل بكيس بلاستيكي وضعيه في الثلاجة واتركيه لمدة ساعتين على الأقل للسماح للتتبيلة بالامتصاص جيدًا.

أخرجي اللحم المتبل من الثلاجة وضعيه في صينية الفرن.

أضيفي شرائح البطاطس وشرائح البصل والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون إلى صينية اللحم.

صبي الماء في الصينية وقم بتغطيتها بورق الألمنيوم.

ضعي الصينية في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم أزيلي ورق الألومنيوم، وأعيديها إلى الفرن تحت الشواية حتى يصبح لون اللحم بنياً ذهبياً.