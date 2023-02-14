لو مش معاك فلوس.. 6 أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

ارتبط عيد الحب بشراء الورود والدباديب، إلا أن مع ارتفاع أسعار كلاهما مؤخرا حوالي 50 في المائة يمكن شراء هدايا بأسعار بسيطة بدون أن تثقل الطرفين ماديا .

ويمكنك اختيار هدية عيد الحب من الأفكار التالية، وهي في عيد الحب وفقا لموقع بولد سكاي وهي كالتالي :

1-برطمان السعادة



من الأفكار الرومانسية التي يمكن تطبيقها شراء برطمان وكتابة بعض العبارات الرومانسية على بعض قصاصات الأوراق الملونة، ثم وضعها في البرطمان.

2-رسائل الحب



تعد رسائل الحب التقليدية قديما من أفضل وسائل التواصل مع المحبين، إلا أنه لا بأس من استخدامها حاليا فيمكن كتابة خطاب صغير وذلك بخط اليد، مع إضافة بعض الرسوم والذكريات عليه

3-الشيكولاته



تعد الشيكولاته عشق كل امرأة، يمكن إحضار مجموعة متنوعة من الشيكولاته ووضعها فى بوكس أحمر لمزيد من الرومانسية

4-فلاشة أغاني



يمكن تجميع مجموعة من الأغاني وتقديمها في صورة هدية،



5-وجبة غذاء على ضوء الشموع



يمكن إحضار المنزل وجبة غداء رومانسية على أضواء الشموع .



6-افكار آخرى غير تقليدية

من الافكار الاخرى الغير تقليدي هي صندوق خشبي يحتوي على مجموعة رائعة من مستلزمات الحمام.