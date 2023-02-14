التيار الإصلاحي يقرر عقد صالون سياسي بشكل دوري لمناقشة قضايا الحوار الوطني

عقد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر اجتماعا بحضور كل من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وروفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، وهشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وهو الاجتماع الأول بعد تدشين التيار يوم الاثنين الماضي.

وقرر المجلس دورية عقد الاجتماع الأسبوعي للتيار بالتناوب في مقار الأحزاب الأربعة، كما قرر عقد صالون سياسى كل عشرة أيام لطرح رؤى التيار في القضايا التسعة عشر التي تشملها المحاور الثلاثة للحوار الوطنى.

واعتمد المجلس الرئاسى أسماء ممثلي التيار من المتخصصين من القادة الحزبيين المشاركين في الحوار الوطني في كل القضايا التي ستناقشهم اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعبر المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، عن تقديره للمجهود الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات على رأس وفد رفيع المستوى، وحضوره عدد من الموائد المستديرة واللقاءات مع مجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى، لجذبهم للاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.

كما أشاد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بالحوار الصريح الذي أجراه الرئيس السيسى أمام الجلسة العامة للقمة العالمية للحكومات، والتى حضرها ما يقرب من 150 دولة، سواء على مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين، واستعراضه التجربة المصرية والتحديات التي واجهت الدولة المصرية وعلى رأسها تحدى مواجهة الإرهاب الأسود، وتحدى التنمية الاقتصادية وبناء الدولة.

وأكد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى أن الرئيس السيسى كان يعبر عن شعور كل المصريين والعرب وهو يطالب شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بمساعدة سوريا العزيزة، في تجاوز محنة الزلزال المدمر، وهو ما يؤكد مواقف الرئيس القومية وحرص مصر الشقيقة الكبرى على دعمها لسوريا ومساندة الدول العربية لها على تجاوز الآثار الرهيبة لمحنة الزلزال.