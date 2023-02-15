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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-2-2023

صدى البلد

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

ويقدم "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق  15 فبراير 2023.

وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

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وسجّل الريال السعودي، أعلى سعر للشراء اليوم 8.15 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

 

أسعار الريال السعودي اليوم


سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.15 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.13 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.17 جنيه للبيع.


سعر  الريال السعودي اليوم


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي : 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.13  جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي اليوم


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: ٨.١٠ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٦ جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني: ٨.٠٩ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٧ جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول: ٨.٠٧ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٧ جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: ٨.٠٥ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٦ للبيع.


سعر صرف الريال السعودي اليوم


سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: ٧.٨٣  جنيه للشراء، مقابل ٧.٩٤ جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: ٧.٩٣ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٦ جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: ٧.٩٤ جنيه للشراء، مقابل ٨.١٧ جنيه للبيع.

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