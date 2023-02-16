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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يُفاجئ لاعبي الطائرة بعد الفوز على الزمالك .. تفاصيل

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يسود اتجاه كبير داخل مجلس إدارة الأهلي بصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي بعد الفوز بكأس السوبر الذي يقام للمرة الأولي في التاريخ عقب الانتصار علي الزمالك بثلاثة أشوط نظيفة.

ومن المقرر أن يحسم المجلس قراره النهائي في اجتماعه المقبل والذي سيكون قبل سفر محمود الخطيب إلي فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة، والاتجاه الأقرب للمجلس هو صرف 50 ألف جنيه لكل لاعب ليس بسبب بطولة السوبر المصري فقط ولكن عدد البطولات التي حققها هذا الجيل .

وأشاد محمود الخطيب رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الفريق وروحهم العالية والإصرار على الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق الكثير، وأكد أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وحققوا الفوز في جميع مبارياتهم بالبطولة، واستحقوا اللقب عن جدارة مثلما حققه فريق السيدات للكرة الطائرة قبل أيام وقدم عروضًا طيبة وحقق نتائج رائعة، ويستحق كل التهنئة.

وشدد محمود الخطيب على أن الحصول على بطولة السوبر المصري سواء للرجال أو السيدات هذا الموسم يحمل كل عناصر منظومة الكرة الطائرة بالنادي مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم خلال الفترة القادمة، والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز للحفاظ على المسيرة الناجحة للفرق الرياضية على كل المستويات.

وأكد محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الطائرة بالأهلي أن بطولة السوبر كانت مهمة جدًا، خاصة أنها بمثابة رد اعتبار بعد أن خسروا ثنائية العام الماضي أمام الزمالك (الدوري وكأس مصر)، وقال: "مباراة الزمالك لم تكن سهلة إطلاقًا علينا ولكن بسبب التركيز الكبير من أجل التعويض ما حدث الموسم الماضي وتمكنا من ذلك".

وأضاف: "لن نضم أي محترفين جدد في البطولة العربية لأن اللائحة تنص على التعاقد مع ثنائي محترف فقط وهو ما نمتلكهم في صفوفنا بالفعل وراضيين عن الأداء المقدم منهما".

 

مجلس إدارة الأهلي الزمالك كأس السوبر محمود الخطيب بطولة السوبر المصري

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