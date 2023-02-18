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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

صدى البلد

دعاء للميت يوم الجمعة .. يكثر البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء للميت يوم الجمعة للدعاء له بالرحمة والمغفرة، دعاء للميت هو الأكثر تصدرا على محركات البحث على شبكة الإنترنت خاصةً يوم الجمعة، وتتنوع كلمات البحث ما بين أجمل دعاء للميت، وأفضل دعاء للمتوفى وأدعية للمتوفى، إلا أن دعاء للميت يوم الجمعة هو الأكثر بحثاً، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للميت يوم الجمعة 

 اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار، اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

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دعاء للميت يوم الجمعة 

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

 اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم  يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

 اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

 اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

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دعاء للميت يوم الجمعة بالرحمة والمغفرة 

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».

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دعاء للميت فى اخر جمعة فى رجب 

اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

 اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

 اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

 اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

 اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

 اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

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