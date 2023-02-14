مكفرات الذنوب.. داوم عليها بعد كل صلاة تغفر خطاياك

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن أمر عظيم بعد الانتهاء من الصلاة لو حافظ عليه المسلم غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

ونصح “ مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً:" أقدم لكم ‏نصيحة عظيمة وأوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على ذلك الأمر العظيم بعد كل وقت صلاة، وهو ذكر الله عقب الفرائض.

مكفرات الذنوب

قال صلى الله عليه وسلم (من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ).

هل يشترط التسبيح بعد الصلاة على طول؟

هل يجب عدم التحدث مع اى شخص ما بين وقت الصلاة والتسبيح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عبدالسميع، قائلًا: التسبيح مستحب وليس واجب، ووقته بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فلو أردت ان تسبح بعد الصلاة فهذا اولى ثم تصلي السنة الأولى ألا تنشغل بالكلام قبل ان تسبح تسبيحات الصلاة فالتسبيحات تكمل ما حدث فى الصلاة من كسور فلا يتناسب ان تدخل كلاماً ثم تسبح.

هل تكفي آية الكرسي وحدها فى ختم الصلاة دون التسبيح؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مضمونة: “هل يجوز قراءة آية الكرسي بنية ختم الصلاة والاذكار؟”.

ليجيب عن هذا السؤال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم يجوز أن تقرأ آية الكرسي بنية ختم الصلاة، وآية الكرسي فيها حديث مروي فى السنن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا ان يموت"، مُشيرًا الى أن المداومة على قراءة آية الكرسي فيها شرف عظيم.