5 كلمات تقال بين السجدتين.. حرص عليهم النبي احفظهم

دعاء السجود، ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «فِي سُجُودِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

وورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

دعاء بين السجدتين

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ).

يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد.

دعاء يقال بين السجدتين

الصلاة كانت تفرج هموم الصحابة وكانوا يبكون عند دخولهم الصلاة وكانوا يخشعون وتخشع جوارحهم وهذا لأنهم يكونون بين يدي الملك الأعلى وقبلهم الله وتقبلهم.

وهناك ذكر مفضل بين السجدتين في الصلاة، فعلى العبد ان يقول بين السجدتين 7 ادعية، وهي" اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واسترني، واجبرني، وارزقني، وعافني"، ناصحًا العبد بحفظها.

أفضل دعاء يقال بين السجدتين

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن أفضل دعاء يقال بين السجدتين هو: "اللهم اغفر لي واعف عني وارزقني".

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي" رواه الترمذي.

واستطرد: يشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعاءين ولا بأس بالتكرار أو الزيادة .