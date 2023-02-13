عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 كلمات تقال بين السجدتين.. حرص عليهم النبي احفظهم

صدى البلد

دعاء السجود، ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «فِي سُجُودِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

وورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

دعاء بين السجدتين 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ). 

يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد.

7 أحلام لو شوفتهم فى المنام أوعى تحكيهم لحد أبدا

10 كلمات تبقى لك بعد موتك فى قبرك.. رددها يوميا ولا تتركها

دعاء يقال بين السجدتين 

الصلاة كانت تفرج هموم الصحابة وكانوا يبكون عند دخولهم الصلاة وكانوا يخشعون وتخشع جوارحهم وهذا لأنهم يكونون بين يدي الملك الأعلى وقبلهم الله وتقبلهم.

وهناك ذكر مفضل بين السجدتين في الصلاة، فعلى العبد ان يقول بين السجدتين 7 ادعية، وهي" اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واسترني، واجبرني، وارزقني، وعافني"، ناصحًا العبد بحفظها.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2023 ؟.. متبقي 4 ليالي و 5 ساعات

كيف تتصدق بدون إخراج جنيه واحد؟.. اغتنم 10 أعمال

أفضل دعاء يقال بين السجدتين

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن أفضل دعاء يقال بين السجدتين هو: "اللهم اغفر لي واعف عني وارزقني".

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي" رواه الترمذي.

واستطرد: يشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعاءين ولا بأس بالتكرار أو الزيادة .

دعاء بين السجدتين أفضل دعاء يقال بين السجدتين دعاء السجود مكتوب دعاء السجود في صلاة الفجر دعاء السجود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

عبد الرحمن خالد: اسم "جبنة" حرمني من اللعب للأهلي والزمالك

الأفخم في السعودية.. رولز رويس وبنتلي على القمة.. أسعار وتفاصيل

بـ 8 مليار دولار حجم صادرات مصر من الغاز في 2022.. تفاصيل

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

مش باكل قبل الرقص بـ 8 ساعات.. دينا تكشف سر رشاقتها

دعاء الليلة الثانية في العشر الأواخر من رجب.. بـ17 كلمة تأتيك البشرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ