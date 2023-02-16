القبض على شخصين يروجان لبيع العقاقير المخدرة على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية قيام ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بنطاق محافظتى الجيزة والشرقية ) بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة بإستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهما ( 620 قرص مخدر لعقارى "ترامادول، أيبتريل" المدرجان بجدول المخدرات - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى – هاتفى محمول للتواصل مع عملائهما - دراجة نارية ) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما ، والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.