الهجمات الروسية الأخيرة تقتل 5 مدنين في باخموت بأوكرانيا

نتج عن الهجوم الروسي الأخير مساء أمس يوم الخميس، حول مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة من قبل روسيا، عن مقتل ثلاثة رجال وامرأتين، وفقًا لمسؤول إقليمي ، كما أصيب تسعة مدنيين آخرين بجروح مختلفة من شظايا.

وتراوحت أعمار القتلى الخمسة بين 32 و 66 عامًا ، وفقًا لبيان نشره على الإنترنت مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك، حسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وقال البيان إن القصف ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية.

وناشدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك الواطنين المدنيين المتبقين في مدينة باخموت مغادرة المدينة على الفور.

وكتبت على قناتها على التليجرام بناء على الأحداث الأخيرة:"أنا مندهشة للغاية لأنه لا يزال هناك 6000 مدني في باخموت حتى الأن.

وأضافت أن "من يختارون البقاء في باخموت يعرضون أنفسهم وأحبائهم للخطر، ويخلقون مخاطر إضافية للجيش والشرطة، ويمنعون قواتنا الدفاعية والأمنية من العمل بشكل صحيح في المدينة".

