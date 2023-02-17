صدمة للأوكرانيين.. فاجنر الروسية تعلن سيطرتها على بلدة كاملة في باخموت

أكد قائد مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقال يفجيني بريجوجين: “رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل”.

نتج عن الهجوم الروسي الأخير مساء أمس يوم الخميس، حول مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة من قبل روسيا، عن مقتل ثلاثة رجال وامرأتين، وفقًا لمسؤول إقليمي ، كما أصيب تسعة مدنيين آخرين بجروح مختلفة من شظايا.

وتراوحت أعمار القتلى الخمسة بين 32 و 66 عامًا ، وفقًا لبيان نشره على الإنترنت مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك، حسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وقال البيان إن القصف ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية.

وناشدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك الواطنين المدنيين المتبقين في مدينة باخموت مغادرة المدينة على الفور.