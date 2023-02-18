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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يواصل نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي ويخسر 0-1 أمام ساوثهامبتون

ساوثهامبتون
ساوثهامبتون

تعرض فريق تشيلسي للهزيمة بهدف نظيف أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ساوثهامبتون الوحيد في المباراة عن طريق جيمس وارد في الدقيقة ٤٥+١.

ويواصل فريق تشيلسي نتائجه السلبية في الدوري هذا الموسم حيث لم ينجح في تحقيق الفوز في أخر ٤ مباريات، ويتواجد في مركز بعيد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي – بن شيلويل.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز - نوني مادويكي – جواو فيليكس – ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: داترو فوفانا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ 20 والأخير برصيد ١٨ نقطة.

تشيلسي ساوثهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز وارد هدف ساوثهامبتون

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