طريقة عمل خبز الحليب الاسنفجي

تقدم الشيف هدي يوسف طريقة عمل خبز الحليب الاسنفجى، الذي يفضل تناوله الكثير كما أن البعض يفضل تناوله محشي البجبن أو بتناوله مع الجبنة حسب الرغبة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك طريقة سهلة لإعداده.



المقادير خبز الحليب الاسنفجى



2 كوب حليب دافئ

ظرف خميرة

نصف كوب سكر

ربع كوب زيت نباتى أو سمنة او زبدة

ملح ملعقة صغيرة

بيكنج باودر ظرف

٢ بيضة

5كوب دقيق

50 جرام زبدة

دهن سطح الخبز

صفار بيضة

ملعقتين كبار حليب

فانيليا



الطريقة خبز الحليب الاسنفجى

في وعاء نضيف الحليب والسكر والخميرة ونحرك بواسطة خفاق يدوي ثم نقوم بتغطية الوعاء لـ 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

نضيف للوعاء الزيت او السمن والملح وبيكنج باودر والبيضتين ونحرك بالخفاق اليدوي.

نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بالنهاية نضيف الزبدة ونعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية.

نغطي العجينة بكيس نايلون غذائي لمدة ساعة كاملة أو حتى يتضاعف حجمها.

نقطع العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

نصف الكرات في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين الكرة والأخرى.

نعاود تغطية الكرات بقطعة قماش ونترك الصينية في مكان دافئ مدة 20 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها.

ندهن سطح الكرات بصغار البيضة، بالنهاية نرش السمسم على الوجه.

ندخل الخبز إلى فرن مسبق التسخين من الأسفل فقط، وعندما ينضج نشغل الفرن من الأعلى لـ 7 دقائق فقط، حتى تأخذ اللون الذهبي.