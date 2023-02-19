عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمدارس.. طريقة عمل عجينة المينى بيتزا

ميني بيتزا
ميني بيتزا

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عجينة المينى بيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذي بأبسط الخطوات لعشاق البيتزا .

اكتشاف علاج جديد.. بشرى سارة لمرضى السكر من الأطفال

تلف الأعضاء.. 5 مخاطر خفية للتدخين الإلكتروني


المكونات لعمل عجينة المينى بيتزا


3 أكواب دقيق
3 معالق كبيرة سكر 
3 معالق كبيرة حليب مجفف 
معلقة كبيرة خميرة ناعمة
معلقة صغيرة بيكينج باودر 
معلقة صغيرة ملح
ربع كوب زيت ذرة
كوب ماء دافىء 


ثانيًا: حشوة المينى بيتزا 


مينى بيتزا مينى بيتزا
6 أصابع سوسيس أو بسطرمة أو لانشون حسب الرغبة 
كوب جبن موزاريلا مبشورة 
بصلة صغيرة مفرومة 
معلقة كبيرة زيت
نصف معلقة صغيرة ملح 
ربع معلقة صغيرة فلفل اسود
معلقتان كبيرتان بقدونس مفروم 
معلقتان كبيرتان كزبرة مفرومة 
حبة كبيرة طماطم مفرومة
معلقة كبيرة زعتر
نصف كوب كاتشاب


نبدأ بتحضير العجينة:

- فى العجان الكهربائى نضع الدقيق والخميرة والبكينج باودر والسكر والحليب والملح والزيت والماء 
- نثبت مضرب العجين ثم نشغله من 4 إلى 5 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة 
- نصنع كرة كبيرة من العجينة ونضعها فى طبق واسع مدهون بالزيت
- ندهن سطح العجينة بقليل من الزيت ثم نغلف العجينة بالنايلون
- نتركها فى مكان دافئ حتى تختمر
- على سطح مستو مرشوش بالدقيق نفرد العجينة حتى يصبح سمكها ربع سم
- نستخدم قطاعة البسكويت الدائرية أو كوب زجاجى لنقطع العجين إلى دوائر متساوية 
- نرتب دوائر العجينة بشكل متباعد فى صينية فرن 
- نتركها 10 دقائق تختمر حتى نلاحظ أن حجمها أصبح أكبر 


- ثانيًا تحضير حشوة المينى بيتزا 

- فى مقلاة على النار نسخن الزيت على نار متوسطة 
- نضيف البصل ونقلبه حتى يلين قليلاً ثم نبعده عن النار 
- نضيف السوسيس أو البسطرمة أو اللانشون والملح والفلفل والبقدونس والكزبرة والطماطم والزعتر
- نسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية 
- نضع القليل من الكاتشاب على دوائر البيتزا ونوزع عليها الحشو ثم جبن الموزاريلا 
- اخبزى البيتزا من 10 إلى 12 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا ويتحمر الجبن ويقدم .

بشرى سارة مرضى السكر لمرضى السكر البسكويت بكينج باودر فلفل أسود الشيف عظيمة حمدي بيكينج باودر الكاتشاب علاج جديد إلكترون كوب ماء ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

بسبب صفقات الزمالك.. قانونى يكشف حقيقة حبس رئيس اتحاد الكرة.. تفاصيل

تطور عاجل في قضية قيد لاعبي الزمالك

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

تسونامي جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

موضوعات متعلقة

آلام ظهر مزمنة لفتاة تكشف عن وجود سرطان بالمرحلة الرابعة

لحظة إنقاذ عائلة سورية بعد 13 يوما تحت أنقاض الزلزال

عجائب صلاة الفجر فى وقتها .. داوم عليها تجعلك فى ذمه الله طوال اليوم

اكتشاف علاج جديد.. بشرى سارة لمرضى السكر من الأطفال

ترشيحاتنا

عبد الرحيم كمال: مدين بجزء من خيالي لـ جابرييل جارسيا ماركيز

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

أزمة داخل الزمالك بسبب عقد مصطفى شلبي.. تفاصيل

خلفته وأنا عندي 18 سنة.. آمال ماهر تكشف أسرارا لأول مرة عن ابنها

دعاء لعلاج ضيق الصدر والاكتئاب .. ردده يبدل الله حزنك لفرح

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

ضباط شرطة يلقون المولوتوف على بعضهم في شوارع بريطانيا

كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ