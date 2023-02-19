اكتشاف علاج جديد.. بشرى سارة لمرضى السكر من الأطفال

يعتقد الأطباء أن عقارًا رائدًا يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول قد تم تجربته على الأطفال البريطانيين ويمكن أن يوقف الحالة التي تهدد الحياة تمامًا.

من المأمول أن يتم توفير Teplizumab على نطاق واسع في المملكة المتحدة العام المقبل بعد الانتهاء من تجارب "المرحلة الثالثة" النهائية. يمكن للدواء أن يعيق الحالة لعدة سنوات ويتم إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يمنع مرض السكري تمامًا.

يعاني أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة من مرض السكري من النوع الأول ، بما في ذلك 29 ألف طفل، يحدث عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم.



يُنظر إلى Teplizumab على أنه أحد أكبر الإنجازات في مرض السكري من النوع الأول منذ اكتشاف الأنسولين الاصطناعي المنقذ للحياة قبل 100 عام. على الرغم من حقن الأنسولين ، لا يزال المرضى يعانون من مضاعفات ويمكن أن يموتوا بسبب ضعف السيطرة على مرضهم، تشمل المشاكل الشائعة تلف البصر والكلى التي تتطلب غسيل الكلى أو زرعها

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الدواء لاستخدامه في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات، في المملكة المتحدة ، من المفهوم أن المعهد الوطني للرعاية والتميز الصحي يفحص بيانات الولايات المتحدة بهدف الموافقة على الدواء العام المقبل.

وأظهرت بيانات أمريكية أن العقار كبح الحاجة إلى الأنسولين الاصطناعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كان التأخير أطول لدى بعض المرضى.

يأمل البروفيسور كولين دايان ، أخصائي السكري في كارديف ، الذي ترأس تجارب المملكة المتحدة للدواء عند الأطفال ، أن الأدوية الجديدة قد تمنع المرض تمامًا في النهاية. قال: "هذا مثير للغاية وبالتأكيد البداية فقط."

تم إعطاء الأطفال في تجربة المملكة المتحدة حقنة في الوريد من العقار البالغ 168 ألف جنيه إسترليني لمدة 30 دقيقة لمدة 12 يومًا. لم يعاني أي منهم من آثار جانبية خطيرة باستثناء طفح جلدي خفيف أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

قال البروفيسور دايان: "هذه أوقات مثيرة كان الأنسولين مذهلاً ، فقد أنقذ الأرواح حيث كان الموت شبه محتوم قبل اكتشافه "منذ سنوات كنا نبحث عن الخطوة التالية - ويبدو أننا نمتلكها الآن.

"إذا تمكنا من كبح الحاجة إلى الأنسولين لعدة سنوات ، أو ربما لفترة أطول ، فإننا نساعد الشباب على عيش حياة طبيعية خلال سنوات النمو المهمة."