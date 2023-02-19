عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف علاج جديد.. بشرى سارة لمرضى السكر من الأطفال

علاج السكري للاطفال
علاج السكري للاطفال

يعتقد الأطباء أن عقارًا رائدًا يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول قد تم تجربته على الأطفال البريطانيين ويمكن أن يوقف الحالة التي تهدد الحياة تمامًا.

من المأمول أن يتم توفير Teplizumab على نطاق واسع في المملكة المتحدة العام المقبل بعد الانتهاء من تجارب "المرحلة الثالثة" النهائية. يمكن للدواء أن يعيق الحالة لعدة سنوات ويتم إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يمنع مرض السكري تمامًا.

يعاني أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة من مرض السكري من النوع الأول ، بما في ذلك 29 ألف طفل، يحدث عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

 
يُنظر إلى Teplizumab على أنه أحد أكبر الإنجازات في مرض السكري من النوع الأول منذ اكتشاف الأنسولين الاصطناعي المنقذ للحياة قبل 100 عام. على الرغم من حقن الأنسولين ، لا يزال المرضى يعانون من مضاعفات ويمكن أن يموتوا بسبب ضعف السيطرة على مرضهم، تشمل المشاكل الشائعة تلف البصر والكلى التي تتطلب غسيل الكلى أو زرعها

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الدواء لاستخدامه في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات، في المملكة المتحدة ، من المفهوم أن المعهد الوطني للرعاية والتميز الصحي يفحص بيانات الولايات المتحدة بهدف الموافقة على الدواء العام المقبل.

وأظهرت بيانات أمريكية أن العقار كبح الحاجة إلى الأنسولين الاصطناعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كان التأخير أطول لدى بعض المرضى.

يأمل البروفيسور كولين دايان ، أخصائي السكري في كارديف ، الذي ترأس تجارب المملكة المتحدة للدواء عند الأطفال ، أن الأدوية الجديدة قد تمنع المرض تمامًا في النهاية. قال: "هذا مثير للغاية وبالتأكيد البداية فقط."

تم إعطاء الأطفال في تجربة المملكة المتحدة حقنة في الوريد من العقار البالغ 168 ألف جنيه إسترليني لمدة 30 دقيقة لمدة 12 يومًا. لم يعاني أي منهم من آثار جانبية خطيرة باستثناء طفح جلدي خفيف أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

قال البروفيسور دايان: "هذه أوقات مثيرة كان الأنسولين مذهلاً ، فقد أنقذ الأرواح حيث كان الموت شبه محتوم قبل اكتشافه "منذ سنوات كنا نبحث عن الخطوة التالية - ويبدو أننا نمتلكها الآن.

"إذا تمكنا من كبح الحاجة إلى الأنسولين لعدة سنوات ، أو ربما لفترة أطول ، فإننا نساعد الشباب على عيش حياة طبيعية خلال سنوات النمو المهمة."

مرض السكري مرض السكر السكري الانسولين مرضى السكر السيطرة البروفيسور السيطرة علي البنكرياس السكر في الدم لمرضى السكر المرحلة الثالثة مستويات السكر في الدم المشاكل الشائعة مستويات السكر تجارب المرحلة الثالثة لمملكة المتحدة العام المقبل ستويات السكر في الدم السكري من النوع الأول ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. أعراض الخرف.. علامة شهيرة تحذرك من سرطان البروستاتا.. 10 دقائق جلوس تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

لا تتجاهلها وابحث عن العلاج .. علامة شهيرة تحذرك من سرطان البروستاتا

بـ لوك جديد.. ندى موسى تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

ترشيحاتنا

سنحاسب المصممة.. أول تعليق لرئيس الإسماعلية الدولي للأفلام على سرقة بوستر المهرجان

معلول يخرج.. ضياء السيد يهاجم كولر عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال

لاعب الزمالك السابق: الأهلي كان يستحق الخسارة من الهلال 3-0

ضباط شرطة يلقون المولوتوف على بعضهم في شوارع بريطانيا

بعد إطلاقها صاروخا باليستيا.. بيان عاجل من كوريا الشمالية للولايات المتحدة

دعاء قيام الليل للفرج والرزق .. ردده واغتنم هذا الوقت المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ