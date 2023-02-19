تلف الأعضاء.. 5 مخاطر خفية للتدخين الإلكتروني

ذكر موقع إكسبريس، أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة ينمو بسرعة ومثير للقلق، مضيفا أن المراهقين والشباب يستخدمون الـ vaping على أساس يومي.

يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى مضاعفات خطيرة على صحتك، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والربو وتلف الأعضاء على سبيل المثال لا الحصر، لذلك من المهم أن يدرك الأشخاص هذه المخاطر.

تسبب مخاطر صحية

تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين وغيره من المواد الكيميائية المختلفة التي يمكن أن تسبب مجموعة من المضاعفات لأعضائك، بالإضافة إلى إتلاف رئتيك، كما يمكن للمواد الموجودة داخل السائل أن تسبب مخاطر صحية لقلبك ودماغك، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في وقت لاحق من الحياة.

تندب الرئة

كثير من الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يتم إغرائهم بمجموعة النكهات المتاحة للاختيار من بينها ولكن في عدد من تلك النكهات، يمكن العثور على ثنائي الأسيتيل.

يمكن أن تزيد هذه المادة الكيميائية من خطر إصابة الشخص بالتهاب القصيبات المسد رئة الفشار، والتي يمكن أن تسبب ندبات دائمة في الرئتين.

إصابة الرئة

"السيجارة الإلكترونية أو إصابات الرئة المرتبطة باستخدام الـ vaping أو EVALI باختصار هي حالة رئوية خطيرة ناجمة عن الـ vaping ويمكن أن يكون لها مضاعفات كبيرة على صحة الشخص ومن المعروف أنها تسبب الوفاة.

"تشمل أعراض EVALI ضيق التنفس وألم في الصدر والحمى وسرعة ضربات القلب والمزيد ، لذلك يجدر وضع هذه الأعراض في الاعتبار إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية."

مرض القلب

كشف عدد من الدراسات أن استخدام السيجارة الإلكترونية يمكن أن يضر بالأوعية الدموية تمامًا مثل تدخين السجائر العادية".

"تلعب الأوعية الدموية دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة قلبك وعندما تتضرر، في هذه الحالة عن طريق التدخين الإلكتروني، يمكن أن تزيد من فرص إصابة الفرد بأمراض القلب".

الربو



كشفت دراسة أجريت عام 2021 أن أولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإصابة بالربو مقارنة بمن لا يستخدمون السجائر الإلكترونية.

تم الكشف أيضًا أنه نظرًا للآثار المرتبطة بالـ vaping، فمن المحتمل أن يرى المستخدمون المصابون بالربو تدهور الحالة".

طرق الإقلاع عن التدخين



أوصى الأطباء بأداء التمارين كطرق للإقلاع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vaping.

"تحتوي السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية على النيكوتين وهو مادة مسببة للإدمان ، مما يعني أنه قد يكون من الصعب للغاية إيقاف هذه العادة بالنسبة للعديد من الأشخاص ، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمحاولة تقليل الكمية التي تدخنها كل يوم.

وتعتبر التمارين من أفضل الطرق لتخفيف الرغبة الشديدة في النيكوتين لأنها تحافظ على نشاط الجسم والعقل وتركز انتباهك في مكان آخر، ما يلجأ الناس إلى السجائر بسبب الإجهاد، لذلك من المهم محاولة إيجاد طرق للتخفيف من هذه المخاوف، مثل اليقظة أو حتى الاستماع إلى البودكاست، من المهم أن تحاول تركيز عقلك في مكان آخر على أوقات القلق بدلاً من اختيار النيكوتين.