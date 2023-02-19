نصائح الأطباء للمساعدة في إيقاف تقلصات الدورة الشهرية

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الألم الناتج عن تقلصات الدورة الشهرية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص منها بإتباع هذه النصائح .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية .

وفقا لما نشره موقع إكسبريس، يمكن لبعض الفتيات والسيدات أن يصارعوا الألم في وقت قريب من الدورة الشهرية، والقليل من الألم ليس نادرًا، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها ستساعد حقًا في تخفيفه.

تناول الكثير من مسكنات الآلآم، فهذا شيء يجب أن تتحدث مع طبيبك بشأنه لأنه قد يكون هناك أشياء أخرى تسبب هذا الألم، يتابع الطبيب: "من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكنك القيام بها لتقليل الألم ممارسة الرياضة.

"نحن نعلم أن التمارين الرياضية تنتج مواد كيميائية في أجسامنا والتي تعبر إلى دماغنا وتجعلنا نشعر بالرضا كما أنها تؤثر أيضًا على إشارات الألم ، وأحد أشكال التمارين الجيدة .

استخدام زجاجة الماء الساخن طريقة أخرى بسيطة يوصي بها الأطباء للتعامل مع الألم ، على الرغم من أن العديد من الأشخاص في فترة الحيض يعرفون ذلك بالفعل، إذا استمرت دورتك الشهرية لأكثر من 10 أيام ، فمن الحكمة التحدث إلى الطبيب ، لأن هذا هو الحد الأقصى الذي يجب أن تستمر فيه الدورة الشهرية" ولا يقتصر الأمر على الفترة نفسها التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار، ولكن أيضًا دورتك الكاملة.