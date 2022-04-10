بدون أدوية.. طرق فعّالة للتخلص من تقلصات الدورة الشهرية فورًا

تختلف دورة الطمث لدى كل امرأة في حين أن بعض النساء يعانين من فترة غير مؤلمة نسبيًا ، تليها تقلصات بسيطة أو معدومة ؛ قد يعاني البعض الآخر من نزيف حاد وألم بشدة.

العديد من الأعراض المتواطئة المصاحبة للحيض مثل الغثيان والانتفاخ والتهيج العام ولكن اذا كنت تحاول ادارة والتحكم في ألم الدورة الشهرية تابعي نصائح التالية وفقا لـ indian express

نصائح تخلصك من تقلصات الدورة الشهرية

الاستيقاظ قبل شروق الشمس أو بعد شروقها بقليل.

استمري في تناول وجبة الإفطار بعد شروق الشمس وتناول العشاء قبل أو في غضون ساعة من غروب الشمس.

فإن الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية في يوم واحد "يساعد في التوازن الهرموني".

تجنب الكافيين

تجنبي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة أول شيء في الصباح على معدة فارغة.

بدلًا من ذلك ، تناول 5 حبات من الزبيب المنقوع ، و 4 حبات لوز منقوعة، و 2 من الجوز المنقوع ، و 1 تمر منقوع أو تين لإبقائك نشيطًا

تناول مشروبات سخنة

شاي النعناع ، وشاي الحلبة سيساعد على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

يمكنك ارتشاف هذه المشروبات وستتخلصين من التقلصات فورًا.

اشربي كمية كافية من الماء

شرب الماء مهم جدًا أثناء الحيض لأنه يساعد في مشاكل مثل الانتفاخ وغيرها.

اشربي المياه المعدنية المنكهة لإضفاء لمسة جديدة على احتياجاتك من الماء.

اصنعي إبريقًا من ماء النعناع واشربيه طوال اليوم.

فان "البقاء رطبًا جيدًا ليس فقط مفيدًا للتشنجات ، إنه مفيد لصحتك العامة".