تمارين اليوجا للمساعدة في تخفيف آلام الدورة الشهرية

تعاني أغلب السيدات وبالأخص الفتيات من تقلصات الدورة الشهرية ، وهناك الكثير لديهن اعتقاد خاطئ بعدم تناول الأدوية والتخوف منها ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن تقليل شدة تقلصات الدورة الشهرية عن طريق ممارسة اليوجا بشكل منتظم.

4 أوضاع يوجا للمساعدة في تخفيف آلام الدورة الشهرية



فيما يلي بعض تمارين اليوجا للتخلص من هذه الفترة المؤلمة من التشنج وفقا لما نشره موقع هيلثي :

استلق على ظهرك واستخدمي وسادة لدعم أسفل ظهرك يمكنك ممارسة هذا حتى على سريرك بأقدام تلامس بعضها البعض، ضعي يديك على السرة، وأغلق عينيك، وابق هنا لمدة دقيقة تقريبًا، واستمرى في التنفس من خلال الأنف استرخي ببطء وإردى الساقين هذا الاختلاف في وضع الفراشة مفيد حقًا لآلام أسفل الظهر وتشنجاته وهو يعمل على الرحم ويخفف من آلامه.

اجلسي على عظام الجلوس وافتحي رجليك افردي ظهرك وابدأ ببطء في المشي يديك أمامك على الأرض مع خفض الجزء العلوي من الجسم حاولي إن أمكن، أن تمسك أصابع قدميك بيديك وإلا ، ابقي مستيقظًا إلى أي نقطة تشعرك بالراحة امسكي لمدة 5-7 أنفاس واسترخي، يمتد هذا الأسانا المنطقة التناسلية ويساعد على التخلص من الألم من خلال فتحة الورك.

استلقِ على ظهرك وارفع ساقيك عن الأرض اثنِ الركبتين باتجاه الإبط ، بحيث تكون قصبة الساق متعامدة على الأرض أمسكي الأقواس الداخلية لقدمك من الداخل بيديك ابق لمدة 8-9 إحبسي أنفاسك ثم أطلقيها ببطء هذا التمرين مدهش لفتح الوركين وقاع الحوض يعطي تنشيطًا جيدًا لأعضاء البطن ويريح تقلصات العضلات.

وضع ماتسياسانا أو السمك إفردي ساقيك واستلقي على ظهرك ضعي الركبتين على الأرض ، ارفعي الرأس وضعي تاج الرأس على الأرض ضعي يديك على فخذيك وابقي لمدة 5-7 أنفاس إرفعي رأسك ببطء ، اصعدي ثم إردى رجليك، يخفف هذا الوضع من آلام أسفل الظهر وتشنجاته ويساعد على إزالة تصلب الوركين.

استلق على الجانب الأيسر من الجسم وضع يدك اليسرى فوق أذنيك ارفع الرجل اليمنى لأعلى ، وأمسك أصابع القدم أو الكاحل شد ساقك وافرد الركبة ابق لمدة 5-7 أنفاس وكرري على الجانب الآخر يساعد هذا التمرين على فتح قاع الحوض والوركين ويمنح امتدادًا كبيرًا لهذه المنطقة، يساعد في موازنة اضطرابات الدورة الشهرية إذا تم إجراؤه على مدار فترة زمنية أيضًا هذه الأسانات لها صفات علاجية لتخفيف الألم لذا ،إفعليها بطيئ واسترخاء .