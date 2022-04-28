لورديانا تستعرض رشاقتها فى تمارين اليوجا.. صور

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهى تستعرض رشاقتها.



وظهرت لورديانا وهي تمارس رياضة اليوجا التى تجمع بين اللياقة البدنية وحركات التوزان، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم.



وكتبت لورديانا، رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام، قالت فيها: «احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام».



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.



ولفتت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".