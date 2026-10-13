القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد المحال التجارية بالبحيرة.. وضبط طرفى المشاجرة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/الجارى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من (4 سيدات "2 منهن مصابات بكدمات وخدوش"- مقيمات بدائرة المركز) بتتضرهن من (رجل ، زوجته ، نجلتهما ) لقيامهم بالتعدى عليهن بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل ملك إحدى السيدات من الطرف الأول ، لخلافات بينهم حول البيع والشراء .





أمكن ضبط المشكو فى حقهم (2 منهم مصابين بسحجات وكدمات - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب مُحدثين الإصابات المنوه عنها ، وبسؤال الطرف الأول أيدن ما سبق .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .