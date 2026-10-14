والد السائق المصري المتوفى في السودان: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على إنهاء إجراءات عودة الجثمان



أكد محمد شفيق جاد، والد السائق المصري المتوفى في السودان، أن نجله عمل سائقًا على خط النقل بين مصر والسودان لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه قضى سنوات طويلة في العمل بين البلدين.

وتوجه محمد شفيق جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بالشكر إلى القيادة السياسية، تقديرًا لجهودها في إنهاء الإجراءات اللازمة لعودة جثمان نجله إلى أرض الوطن.

إجراءات عودته

وأوضح والد السائق المصري المتوفى في السودان، أن الجثمان من المقرر أن يصل غدًا، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لتسهيل إجراءات عودته إلى مصر.