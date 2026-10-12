بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج تتابع، باهتمام بالغ، الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم، بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، حيث لقي سائقان مصرعهما، فيما أصيب آخر.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك من له مصالح لعمل أزمة، ولازم ناخد بالنا، وكلامنا لازم يبقى محدد، وزارة الخارجية والدولة بتتابع، ولكن لا ننجر وراء التحريض من أي أطراف.

وتابع: «هناك أفعال لإحداث وقيعة بين مصر والسودان»، مردفًا: «لازم يكون في حذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي هدفها تسخين الموضوع، واللي عمل كدا في أولادنا هيتحاسب وهيتجاب».

وحذر أحمد موسى من وجود أطراف سوف تعمل على إحداث الفتنة، بقوله: «من دلوقتي بلاش تمشي وراهم، ومصر مش بتسيب حق أولادها، وهناخد حقنا بالقانون، إحنا مش بندخل في شؤون أي دولة، ولكن هنا بنتكلم عن حقوق المصريين، والسودان عندهم قضاء، ولازم ناخد بالنا».

وأكمل: «مواقع التواصل الاجتماعي لازم ناخد بالنا منها، ولا تسمحوا لأي أبواق ناعقة أو معادية إنها تستغل هذه الجريمة لإحداث وقيعة بين مصر والسودان، وهنا لازم أحيي وزير الخارجية الدكتور بدر العاطي على تحركه السريع».

وأردف أحمد موسى: «وزير الخارجية من شوية كان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، مصر ورئيسها وشعبها تقف مع السعودية، دا كلام واضح ومفيهوش كلامين، وشوفنا وزير البترول والكهرباء كانوا في مؤتمر في السعودية وراحوا زاروا المصابين المصريين في حادث مطار الملك خالد بالرياض، ونقلوا تحيات الرئيس السيسي ليهم».

وأردف: «الأشقاء في السعودية مش مقصرين في أي حاجة وقايمين بالواجب، والأشقاء في المملكة بيقوموا بعمل كبير».