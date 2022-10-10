مشروب شائع تناوله يوميا يحميك من مشاكل الجهاز التنفسي في الشتاء

يستمتع الجميع بتناول الشوكولاتة من وقت لآخر وصنع مشروب كاكاو دافئ ، لكن القليل منهم يدركون الفوائد الصحية الكبيرة التي يوفرها الكاكاو للجسم.

إليك وفقا لموقع Bright Side قائمة بالفوائد الصحية للكاكاو التي لم نكن نعرفها من قبل والتي قد تغير صحتنا بطرق غير متوقعة.

1. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام تقلصات الدورة الشهرية بشكل طبيعي ، فإن تناول بعض الشوكولاتة الداكنة هو الحل الأمثل.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو الذي يحتوي على مادة مغذية تسمى المغنيسيوم.

يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم من أجل البقاء بصحة جيدة. إذا كنت تعانين من ألم في مناطق مثل الوركين والفخذين والبطن ، فإن المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة هو حل سريع لتهدئة عضلات الرحم.

2. قد يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

إذا كنت تعتقد أن الكاكاو يسبب زيادة الوزن ، فأنت على وشك أن تتفاجأ. ما لم تستهلك كمية كبيرة من الشوكولاتة الداكنة ، فإن الجرعات الصحية تساعد في الواقع على التحكم في وزنك.

يعد الكاكاو منخفض أيضًا في الدهون والسكر وهو رائع لزيادة مستويات الطاقة لديك وفي نفس الوقت يجعلك تشعرين بالشبع. لذا ، إذا كنت تريد حلاً صحيًا لفقدان الوزن دون الشعور بالجوع طوال الوقت ، فإن مسحوق الكاكاو هو علاج طبيعي له.

3. يمكن أن يساعد المصابين بالربو والحساسية



يمكن أن يكون الربو مخيفًا ومهددًا للحياة ، ولكن لا تقلق - سيكون هناك دائمًا شيء يمكنك القيام به لتجنب اهتزازات الشك فيما يتعلق بالربو. يحتوي الكاكاو على مركبين خاصين يسمى الثيوبرومين والثيوفيلين ، وكلاهما يعتبر مضادًا للربو.

وتهدئة الممرات الهوائية في رئتيك ويقي من سرطان الرئة لأنه يقلل من مخاطر الحساسية ؛ بينما يساعد الثيوفيلين المسالك الهوائية على الاسترخاء وله خصائص مضادة للالتهابات.