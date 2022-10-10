عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب شائع تناوله يوميا يحميك من مشاكل الجهاز التنفسي في الشتاء

صدى البلد

يستمتع الجميع بتناول الشوكولاتة من وقت لآخر وصنع مشروب كاكاو دافئ ، لكن القليل منهم يدركون الفوائد الصحية الكبيرة التي يوفرها الكاكاو للجسم. 

 

إليك وفقا لموقع  Bright Side قائمة بالفوائد الصحية للكاكاو التي لم نكن نعرفها من قبل والتي قد تغير صحتنا بطرق غير متوقعة.

1.  يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

 

عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام تقلصات الدورة الشهرية بشكل طبيعي ، فإن تناول بعض الشوكولاتة الداكنة هو الحل الأمثل.

 

 تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو  الذي يحتوي على مادة مغذية تسمى المغنيسيوم. 

 

يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم من أجل البقاء بصحة جيدة. إذا كنت تعانين من ألم في مناطق مثل الوركين والفخذين والبطن ، فإن المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة هو حل سريع لتهدئة عضلات الرحم.

 

2. قد يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

إذا كنت تعتقد أن الكاكاو يسبب زيادة الوزن ، فأنت على وشك أن تتفاجأ. ما لم تستهلك كمية كبيرة من الشوكولاتة الداكنة ، فإن الجرعات الصحية تساعد في الواقع على التحكم في وزنك.

يعد الكاكاو منخفض أيضًا في الدهون والسكر وهو رائع لزيادة مستويات الطاقة لديك وفي نفس الوقت يجعلك تشعرين بالشبع. لذا ، إذا كنت تريد حلاً صحيًا لفقدان الوزن دون الشعور بالجوع طوال الوقت ، فإن مسحوق الكاكاو هو علاج طبيعي له.

 

3. يمكن أن يساعد المصابين بالربو والحساسية
 

يمكن أن يكون الربو مخيفًا ومهددًا للحياة ، ولكن لا تقلق - سيكون هناك دائمًا شيء يمكنك القيام به لتجنب اهتزازات الشك فيما يتعلق بالربو. يحتوي الكاكاو على مركبين خاصين يسمى الثيوبرومين والثيوفيلين ، وكلاهما يعتبر مضادًا للربو.

 

وتهدئة الممرات الهوائية في رئتيك ويقي من سرطان الرئة لأنه يقلل من مخاطر الحساسية ؛ بينما يساعد الثيوفيلين المسالك الهوائية على الاسترخاء وله خصائص مضادة للالتهابات.

 

الشوكولاتة مشروب كاكاو دافئ تقلصات الدورة الشهرية الإصابة بالسمنة المصابين بالربو الربو والحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

مفاجأة مدوية.. الترجي يخسر من بلاتو يونايتد والوداد أمام ريفرز 2-1

كلوب يكشف سر استبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام أرسنال

محدش خد باله.. إبراهيم فايق يكشف خدعة محمد شريف في هدف عبدالمنعم| فيديو

موضوعات متعلقة

بدون رجيم أو فرهدة .. 5 مشروبات تحول جسمك لألة حرق دهون

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. بدون فرهدة رجيم سريع لنحت قوامك

ترشيحاتنا

طعن ورصاصتين في الرأس.. طفل ينجو بإعجوبة من مذبحة في الحضانة

بعد وصول الدولار إلى 19.69 جنيه.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

هتقاطع الحواوشي لما تشوفها| ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توريدها لمطاعم شهيرة

البابا فرنسيس عن معاملة أوروبا للمهاجرين: أمر مثير للاشمئزاز

تاج عمره 1500 عام.. كييف تتهم روسيا بنهب مئات الآثار والكنوز الأوكرانية

في حالات الحرق والسطو.. تعرف على أبرز شروط وثيقة تأمين البضائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ