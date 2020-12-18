ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكاكاو؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول كوب من مشروب الكاكاو.
تعرف على فوائد مشروب الكاكاو فى الشتاء :-
١-تنشيط الجسم ومنحه الحيوية وتخليصه من شعور الإرهاق والخمول؛ لاحتوائه على مادة الكافيين.
٢-يحسّن صحّة الجهاز التنفسيّ، و يُساعد على استرخاء الشعب الهوائيّة، ومعالجة ضعف التنفس، و تحسّس القصبات والتهاباتها؛ وعلاج الربو الشعبيّ.
٣-تهدئة الأعصاب، ومقاومة التعب المزمن؛ وتحمي الخلايا العصبيّة من التأكسد، والوقاية من الإصابة بالزهايمر .
٤-يحسّن مظهر البشرة فهو يزيد من رطوبتها، ويقاوم التجاعيد المبكّرة والخطوط الرفيعة، و يقلّل من تأثير أشعّة الشمس فوق البنفسجيّة على الجلد.
٥-يحمي الكلى من القصور ويحفّزها على أداء مهامها في تنقية الجسم.
٦-يخفض ضغط الدم المرتفع، كما ينشّط الدورة الدمويّة ويقلّل نسبة الكولسترول في الدم.
٧-يقلّل من احتماليّة الإصابة بأمراض القلب كتصلب الشرايين أو السكتات الدماغيّة.
٨-يقوّي العظام ويمنع تكسّرها ويحميها من مرض الهشاشة.
٩-مضادّ قويّ وفعال للسرطانات.