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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكاكاو؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول كوب من مشروب الكاكاو. 

تعرف على فوائد مشروب الكاكاو فى الشتاء :-

١-تنشيط الجسم ومنحه الحيوية وتخليصه من شعور الإرهاق والخمول؛ لاحتوائه على مادة الكافيين. 

٢-يحسّن صحّة الجهاز التنفسيّ، و يُساعد على استرخاء الشعب الهوائيّة، ومعالجة ضعف التنفس، و تحسّس القصبات والتهاباتها؛ وعلاج الربو الشعبيّ.

٣-تهدئة الأعصاب، ومقاومة التعب المزمن؛ وتحمي الخلايا العصبيّة من التأكسد، والوقاية من الإصابة بالزهايمر .

٤-يحسّن مظهر البشرة فهو يزيد من رطوبتها، ويقاوم التجاعيد المبكّرة والخطوط الرفيعة، و يقلّل من تأثير أشعّة الشمس فوق البنفسجيّة على الجلد. 

٥-يحمي الكلى من القصور ويحفّزها على أداء مهامها في تنقية الجسم.

٦-يخفض ضغط الدم المرتفع، كما ينشّط الدورة الدمويّة ويقلّل نسبة الكولسترول في الدم. 

٧-يقلّل من احتماليّة الإصابة بأمراض القلب كتصلب الشرايين أو السكتات الدماغيّة.

٨-يقوّي العظام ويمنع تكسّرها ويحميها من مرض الهشاشة.

٩-مضادّ قويّ وفعال للسرطانات.
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