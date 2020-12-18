ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكاكاو؟

تعرف على فوائد مشروب الكاكاو فى الشتاء :-

١-تنشيط الجسم ومنحه الحيوية وتخليصه من شعور الإرهاق والخمول؛ لاحتوائه على مادة الكافيين.





٢-يحسّن صحّة الجهاز التنفسيّ، و يُساعد على استرخاء الشعب الهوائيّة، ومعالجة ضعف التنفس، و تحسّس القصبات والتهاباتها؛ وعلاج الربو الشعبيّ.





٣-تهدئة الأعصاب، ومقاومة التعب المزمن؛ وتحمي الخلايا العصبيّة من التأكسد، والوقاية من الإصابة بالزهايمر .





٤-يحسّن مظهر البشرة فهو يزيد من رطوبتها، ويقاوم التجاعيد المبكّرة والخطوط الرفيعة، و يقلّل من تأثير أشعّة الشمس فوق البنفسجيّة على الجلد.





٥-يحمي الكلى من القصور ويحفّزها على أداء مهامها في تنقية الجسم.





٦-يخفض ضغط الدم المرتفع، كما ينشّط الدورة الدمويّة ويقلّل نسبة الكولسترول في الدم.





٧-يقلّل من احتماليّة الإصابة بأمراض القلب كتصلب الشرايين أو السكتات الدماغيّة.





٨-يقوّي العظام ويمنع تكسّرها ويحميها من مرض الهشاشة.



