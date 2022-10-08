طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة.. بأسهل الخطوات

خبز الحلوم والطماطم المجففة من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأنواع الأخرى.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة في المنزل.
مقادير خبز الحلوم والطماطم المجففة
٣ كوب دقيق
١ ملعقة كبيره خميره
ربع كوب لبن بودره
٢ ملعقة كبيره سكر
١/٣ كوب زيت
رشه ملح
ماء للعجن
سمسم وحبة البركة للوجه
١ كوب جبن حلوم
نصف كوب طماطم مجففه
١ ملعقه كبيره زعتر اخضر
طريقة تحضير خبز الحلوم والطماطم المجففة
نضع جميع المكونات الجافة ونخلطهم، ثم نضيف الزيت و الماء الفاتر و نقلب حتى تتجانس العجين و نتركها لترتاح لمدة ساعة تقريبا
نرش السطح بالدقيق و نفرد العجين بواسطة اليد على شكل مستطيل
ثم نضع مكعبات الحلوم و شرائح الطماطم المجففة و الزعتر الأخضر و نضغطهم في العجين
نبدأ بلفها على شكل رول
نحكم اقفال قالب العجين
نضعه في قالب مستطيل مبطن بورق زبدة
نغطيها و نتركها لتخمر ثانيا لمدة ٣٠ دقيقة
ندهن الوجه بالبيض ثم نرشه بحبة البركة و السمسم
ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة تقريبا