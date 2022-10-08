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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل خبز الحلوم
طريقة عمل خبز الحلوم و الطماطم المجففة

خبز الحلوم والطماطم المجففة من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأنواع الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل  خبز الحلوم والطماطم المجففة في المنزل.

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مقادير خبز الحلوم والطماطم المجففة

٣ كوب دقيق
١ ملعقة كبيره خميره
ربع كوب لبن بودره
٢ ملعقة كبيره سكر
١/٣ كوب زيت
رشه ملح
ماء للعجن
سمسم وحبة البركة للوجه
١ كوب جبن حلوم
نصف كوب طماطم مجففه
١ ملعقه كبيره زعتر اخضر


طريقة تحضير خبز الحلوم والطماطم المجففة


نضع جميع المكونات الجافة ونخلطهم، ثم نضيف الزيت و الماء الفاتر و نقلب حتى تتجانس العجين و نتركها لترتاح لمدة ساعة تقريبا
نرش السطح بالدقيق و نفرد العجين بواسطة اليد على شكل مستطيل
ثم نضع مكعبات الحلوم و شرائح الطماطم المجففة و الزعتر الأخضر و نضغطهم في العجين
نبدأ بلفها على شكل رول 
نحكم اقفال قالب العجين
نضعه في قالب مستطيل مبطن بورق زبدة
نغطيها و نتركها لتخمر ثانيا لمدة ٣٠ دقيقة
ندهن الوجه بالبيض ثم نرشه بحبة البركة و السمسم
ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة تقريبا 

خبز الحلوم والطماطم المجففة مقادير خبز الحلوم والطماطم المجففة طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة طريقة تحضير خبز الحلوم والطماطم المجففة الشيف غادة التلى

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