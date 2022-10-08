طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة.. بأسهل الخطوات

خبز الحلوم والطماطم المجففة من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأنواع الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل خبز الحلوم والطماطم المجففة في المنزل.

مقادير خبز الحلوم والطماطم المجففة

٣ كوب دقيق

١ ملعقة كبيره خميره

ربع كوب لبن بودره

٢ ملعقة كبيره سكر

١/٣ كوب زيت

رشه ملح

ماء للعجن

سمسم وحبة البركة للوجه

١ كوب جبن حلوم

نصف كوب طماطم مجففه

١ ملعقه كبيره زعتر اخضر



طريقة تحضير خبز الحلوم والطماطم المجففة



نضع جميع المكونات الجافة ونخلطهم، ثم نضيف الزيت و الماء الفاتر و نقلب حتى تتجانس العجين و نتركها لترتاح لمدة ساعة تقريبا

نرش السطح بالدقيق و نفرد العجين بواسطة اليد على شكل مستطيل

ثم نضع مكعبات الحلوم و شرائح الطماطم المجففة و الزعتر الأخضر و نضغطهم في العجين

نبدأ بلفها على شكل رول

نحكم اقفال قالب العجين

نضعه في قالب مستطيل مبطن بورق زبدة

نغطيها و نتركها لتخمر ثانيا لمدة ٣٠ دقيقة

ندهن الوجه بالبيض ثم نرشه بحبة البركة و السمسم

ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة تقريبا