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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ساندوتش فول بمخلل الليمون..أحلى من المحلات

طريقة عمل ساندوتش
طريقة عمل ساندوتش فول بمخلل الليمون

ساندوتش فول بمخلل الليمون من الأكلات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المطاعم، فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش فول بمخلل الليمون في المنزل.

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مقادير ساندوتش فول بمخلل الليمون


عيش بلدي 
٢ كوب فول مدمس نصف مهروس
نصف كوب مخلل ليمون مفروم
٦ فص ثوم مفروم
١ فلفل رومي مفروم
١ فلفل أحمر حار مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود
زيت زيتون


طريقة تحضير ساندوتش فول بمخلل الليمون


في طاسة يضاف زيت الزيتون ويشوح به الثوم مع الفلفل الرومي والفلفل الحار.

 يضاف الليمون المعصفر المفروم والبقدونس. يضاف الفول ويتبل بالكمون والملح والفلفل الأسود.
يتم عمل الساندوتشات وتقدم مع الطحينة والمخلل والجرجير.

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