الصحف السعودية.. المملكة تعزز الحراسة والمرافق في المسجد النبوي استعدادا لشهر رمضان .. وزير الخارجية يحذر من حصول دولة معادية على السلاح النووي

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأحد، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

حذر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، من حصول دولة معادية على السلاح النووي، مؤكداً أن ذلك سيدفع الجميع للبحث بخياراته.

وقال الأمير فيصل خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن «حذرنا سابقاً من مسيّرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا»، مضيفاً «علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة»، مبيناً أن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص للحل قائلاً «سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة».

وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران قال الأمير فيصل بن فرحان «نريد أن تكون لدول الخليج كلمة في ما يتعلق بالاتفاق النووي»، مضيفاً «نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية». وتطرق إلى الأنباء التي تتحدث عن رغبة إيرانية في الحوار قائلاً «سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا».

وفي خبر آخر، نزعت وزارة الطاقة في 9 قرارات أصدرتها أخيراً، ملكية عدد من الأراضي في 3 مناطق وهي: «الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك»، لمصلحة شركة الكهرباء؛ بهدف تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في تلك المناطق، وإنشاء محطات جديدة.

وبلغت مساحة الأراضي المقرر نزع ملكياتها 26.62 مليون متر مربع، وتضمنت قرارات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تُبِلغ شركة الكهرباء الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.

وتضمن القرار إلزام شركة الكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

صحيفة المدينة

عقد أمس السبت، المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني، بحضور نخبة من أطباء الباطنة، والمهتمين بالمجال، تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، بفندق ماريوت الرياض.

ويتضمن المؤتمر عرض آخر المستجدات في مجال أمراض الباطنة في مختلف تخصصاتها الدقيقة، بمشاركة نحو أكثر من ١٣ متحدثاً من داخل المملكة وخارجها من النخبة.

ويهدف المؤتمر الذي يناقش مستجدات الطب الباطني إلى تبادل الخبرات، من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر، وأهمية التشخيص لتحديد العلاج، ودوهما في تقليل الإصابة بالأمراض، كذلك أحدث التطورات في علاج الأمراض الباطنية ، واستعراض آراء عدد من الاستشاريين لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.

وتدور محاور المؤتمر حول أمراض القلب، والكلى، والغدد الصماء، هشاشة العظام، والمفاصل والأمراض الروماتيزمية من الألم بالنسبة للمريض، وكيف يتم التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وأمراض الدم.

وفي خبر آخر، حذرت منصة أبشر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط، ودعت منصة أبشر، عبر (تويتر)، المستفيدين إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة في حال وجود أي استفسار؛ وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، بشرط إرسال تفاصيل الطلب مصحوبة بالاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم للتواصل.

وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ(تويتر)، إلى أنها تقدم المزيد من الخدمات بينها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية وتقديم طلب اعتراض إلكتروني في حال عدم صحة المخالفة.

صحيفة الوطن

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة، المساعدة للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، استعداداتها لشهر رمضان، بتعزيز الحراسات والمرافق، وجرى وضع الترتيبات والخطط اللازمة، لتعزيز جانب الأمن والسلامة في مرافق المسجد النبوي، مع إضافة حراسات أمن نسائية، لتطوير منظومة الخدمات، بما يحقق الأمن والسلامة في كافة مرافق ومواقع الخدمات.

إلى ذلك، يصل عدد المصلين في كل جمعة بالمسجد النبوي قرابة 300 ألف مصل، حيث تعمل الوكالة على خطة أسبوعية للصلاة من خلال الوكالات الداخلية، للعمل على سلامة وراحة المصلين، وهي الخطط الداخلية ضمن مجموعة من الخطط الكلية، لوكالة المسجد النبوي، والتي تسعى من خلالها لخدمة المصلين وزائري المسجد.

وبلغ إجمالي المصلين الجمعة المنصرمة 297 ألف مصل، وتعمل الوكالة ضمن خططها لتوفير الوقاية البيئية، باستخدام المطهرات والمعقمات والمعطرات، إضافة إلى استخدام 575 معدة، و2500 معدة تستخدم في النظافة، كذلك توفير 130 ألف كرسي لكبار السن، مع توفير 24 ألف سجادة.

وفي خبر آخر، سجلت 4 مستهدفات تابعة للقطاع البلدي في 2022، معدلات نمو متزايدة، إذ ارتفعت كفاءة السلامة المرورية في المدن 98%، ومعدل نمو الجمعيات المعتمدة في برنامج ملاك 39%، ونمو معدل أعداد الوحدات العقارية المفرزة 30%، وشراكات تقييم الاستدامة 200%، في وقت بلغ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة مالية تجاوزت 120 مليون ريال العام الماضي.

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه تم العمل على تحقيق مستهدفات كفاءة السلامة المرورية، ورفع جودتها، وبلغ إجمالي المرافق العامة المنفذة 548 مرفقا عاما، عن طريق التنظيم المروري حولها، ورفع كفاءة السلامة المرورية في 1820كم طولي من الطرق، وتطوير 763 تقاطعا ومعبرا أرضيا في المناطق المؤدية للازدحام المروري، وإنشاء 46 جسر مشاة، وتصدرت أمانة المنطقة الشرقية نسبة الإنجاز في مجال رفع كفاءة السلامة المرورية في المدن.

ارتفعت أعداد الجمعيات المعتمدة في برنامج ملاك إلى 39%، وبلغ إجمالي الجمعيات المفعلة 1154 جمعية، ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج نحو 9 آلاف جمعية، وتفعيل أكثر من 4 آلاف جمعية، واعتماد 879 جمعية، وتفعيل 783 جمعية من مشاريع البيع على الخريطة، وتفعيل والعمل على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول عام 2030.