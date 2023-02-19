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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من الزلازل.. قرار جديد من السعودية بخصوص اشتراطات البناء

السعودية
السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل التنفيذية لتظام تطبيق كود البناء السعودي، حيث جاء في التعديل إلزام المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ بتعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات من تاريخ صدور شهادة الإشغال.

ووفقا للتعديل، يتم تعويض المالك من قبل المصمم المشرف على تنفيذ المبني من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

وبحسب التعديل الذي اعتمده وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ ويقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. 

وتُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق في المملكة على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج، ويكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام، ومع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.

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ويتعهد طالب الرخصة الالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم، على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود، ولا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201)، وللجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مئة وثمانون يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ.

مكونات الكود

- الاشتراطات الإدارية

- الاشتراطات المعمارية

- الاشتراطات الإنشائية

- الاشتراطات الكهربائية

- الاشتراطات الميكانيكية

- اشتراطات ترشيد الطاقة

- الاشتراطات الصحية وترشيد المياه

- اشتراطات الحماية من الحريق

- اشتراطات مقاومة الزلازل

- اشتراطات المباني القائمة والتاريخية

- اشتراطات المباني الخضراء

- اشتراطات المباني السكنية

- المواصفات القياسية المرجعية

السعودية كود البناء السعودي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي الزلازل

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