طولها 16 مترا.. الأعلى للآثار: اكتشاف بردية تحمل 113 تعويذة في سقارة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية بسقارة الكشف عن أطول بردية في سقارة ، وتبلغ ١٦ متر طول تقريبا .

وأشار “وزيري” في كلمه له بالمتحف المصري بالتحرير، إلى أن البرديات السابقة المكتشفة مثل تورين و هارس موجودين في الخارج الا أن البردية المكتشفة بسقارة بمايسمي كتاب الموتي صاحبها يدعي احمس .

وأضاف أننا فتحنا التابوت وجدنا تلك البردية فى سقارة ، لنكون اول بردية منذ ١٢٠ سنه كامله مكتشفة بأيدي مصريين .

لفت إلى أن البردية تعود للعصر المتأخر وبداية الفترة البطلمية بها ١٥٠ عمود وذكر ٢٦٠ مرة اسم أحمس، ومستمرين في معرفة المزيد عن القاب هذا الشخص .

سرد ان البردية تشرح البردية ٤ مراحل يمر لها المتوفي للوصول الي العالم الآخر وزيري ١ تم ترجمة ١١٣ تعويذة من كتاب الموتي، وسيكون هناك نشر للبردية بعد ترجمتها.