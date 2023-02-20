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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طولها 16 مترا.. الأعلى للآثار: اكتشاف بردية تحمل 113 تعويذة في سقارة

بردية وزيري
بردية وزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  أن البعثة المصرية بسقارة الكشف عن أطول بردية في سقارة ، وتبلغ ١٦ متر طول تقريبا .

وأشار “وزيري” في كلمه له بالمتحف المصري بالتحرير، إلى أن البرديات السابقة المكتشفة مثل تورين و هارس موجودين في الخارج الا أن البردية المكتشفة بسقارة بمايسمي كتاب الموتي صاحبها يدعي احمس .

وأضاف أننا فتحنا التابوت وجدنا تلك البردية فى سقارة ، لنكون اول بردية منذ ١٢٠ سنه كامله مكتشفة بأيدي مصريين .

لفت إلى أن البردية تعود للعصر المتأخر وبداية الفترة البطلمية بها ١٥٠ عمود وذكر ٢٦٠ مرة اسم أحمس،  ومستمرين في معرفة المزيد عن القاب هذا الشخص .

سرد ان البردية تشرح البردية ٤ مراحل يمر لها المتوفي للوصول الي العالم الآخر وزيري ١ تم ترجمة ١١٣ تعويذة من كتاب الموتي، وسيكون هناك نشر للبردية بعد ترجمتها.

 

٢٠٢٣٠٢٢٠_١٩٢١٠٧
٢٠٢٣٠٢٢٠_١٩٢١٠٧
بردية بردية وزيري

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