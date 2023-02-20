عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين إنبي وطلائع الجيش

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري.


ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم 


يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفا، بينما يحتل فريق نادي  إنبى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.
 
وجاء تشكيل إنبي كالتالي..
في حراسة المرمى: رضا السيد
في خط الدفاع: علي فوزي - أحمد يوسف  - أحمد صبيحة  - أحمد العجوز
في خط الوسط: أحمد كالوشا - أحمد أمين "أوفا"  - ايريك تراوري- محمد عبد العاطي
في خط الهجوم: رفيق كابو -مروان داوود


ترتيب الدوري المصري الممتاز


وجاء ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الاتحاد السكندري والداخلية كالتالي:
1- الأهلي 37 نقطة 2- بيراميدز 37 نقطة 3- فيوتشر 37  نقطة 4- الاتحاد السكندري 33 نقطة  5- الزمالك 32 نقطة 6- المقاولون العرب 31 نقطة  7- غزل المحلة 26 نقطة 8- فاركو 22  نقطة 9- أسوان 22 نقطة 10- سيراميكا 21 نقطة 

 

الدوري المصري جدول الدوري المصرى نادي إنبي التعادل السلبي طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كارثة.. انهيار طريق أنطاكيا-اسكندرون السريع بعد زلزالين هزا تركيا

لن تصدق..عالمة فلك تنبأت بزلزال اليوم الذي شعر به سكان القاهرة بمصر

لو لقيت حاجة ضايعة في الشارع تعمل أيه؟ اعرف رأي الشرع

تسجيل زلزال جديد على بعد 552 كم شمال رفح

طلب عاجل من شعبة السيارات لتسهيل الاستيراد من الخارج

مركز أبحاث الزلازل في البوسفور يكشف عدد الهزات بـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم مفروم وسجق مجهول المصدر .. 3 طرق للتعرف على اللحم الفاسد

قبل قليل.. تعليقات المصريين على زلزال ضرب تركيا وسوريا وشعر به سكان القاهرة

بعد ظهورها الجريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

سبب غريب.. قط يصبح من أشهر المعالم السياحية في بولندا.. فيديو

فيديو

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

رفضت العلاقة الزوجية.. جريمة تهز دار السلام |شاهد

اشتغلت في الطوب والرمل ومكنش معايا أعالج أمي .. أصعب لحظات في حياة سامح حسين

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ