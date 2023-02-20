التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين إنبي وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري.



ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم



يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفا، بينما يحتل فريق نادي إنبى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي..

في حراسة المرمى: رضا السيد

في خط الدفاع: علي فوزي - أحمد يوسف - أحمد صبيحة - أحمد العجوز

في خط الوسط: أحمد كالوشا - أحمد أمين "أوفا" - ايريك تراوري- محمد عبد العاطي

في خط الهجوم: رفيق كابو -مروان داوود



ترتيب الدوري المصري الممتاز



وجاء ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الاتحاد السكندري والداخلية كالتالي:

1- الأهلي 37 نقطة 2- بيراميدز 37 نقطة 3- فيوتشر 37 نقطة 4- الاتحاد السكندري 33 نقطة 5- الزمالك 32 نقطة 6- المقاولون العرب 31 نقطة 7- غزل المحلة 26 نقطة 8- فاركو 22 نقطة 9- أسوان 22 نقطة 10- سيراميكا 21 نقطة