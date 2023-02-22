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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف عن التفاصيل المعقدة لتصميم أحدث سياراتها الخارقة ميسترال| فيديو

بوجاتي ميسترال 
بوجاتي ميسترال 

رغم بيع العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "بوجاتي" لجميع النسخ التي تم إنتاجها من سيارتها الجديدة ميسترال البالغ عددها 99، لكن السيارة تواصل السفر حول العالم. وقبل زيارة جنوب فرنسا، قامت السيارة بجولة في العاصمة السعودية أواخر العام الماضي، لا تزال بوجاتي تقوم بجولات، مع مقطع فيديو جديد يسلط الضوء على بعض ميزات التصميم المعقدة.

بوجاتي ميسترال 

قامت بوجاتي ببناء ميسترال "لتصبح أسرع سيارة رودستر في العالم"، ويمكن أن تصل السيارة إلى سرعة 261 ميلاً في الساعة (420 كيلومترًا في الساعة) بفضل محركها W16 القوي ذو الشاحن التوربيني الرباعي سعة 8000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 1577 حصانًا (1177 كيلووات)، مدعومًا بتصميم ديناميكي هوائي.

 

بوجاتي ميسترال 

في المقدمة، تتميز بوجاتي ميسترال بفتحة تهوية أسفل المصابيح الأمامية الأنيقة التي تنقل الهواء إلى آبار العجلة، إن التصميم المذهل للمصابيح الخلفية X-wing في الخلف، والذي يذكرنا بسيارة بوجاتي بوليد، موجود لأكثر من مجرد المظهر، الفتحات الكبيرة على جانب ميسترال التي تغذي الهواء إلى مبردات الزيت تمر عبر المصابيح الخلفية على شكل حرف V، بينما المآخذ المثبتة على السقف خلف الكابينة تزود المحرك بالهواء.

بوجاتي ميسترال 

استكملت بوجاتي التصميم الخارجي الدقيق بتصميم داخلي رائع، وتعتبر ميسترال هي أول سيارة بوجاتي W16تتميز بجلد منسوج للأبواب، كل التفاصيل هي من أعلى مستويات الجودة، مثل ناقل الحركة الخشبي المصنوع آليًا من كتلة ألومنيوم صلبة.

بوجاتي ميسترال 

قد تكون Bugatti Mistral سيارة رودستر سريعة ، لكنها ليست أسرع طراز على الإطلاق من الشركة، يعمل نفس المحرك على تشغيل Chiron Super Sport 300+ إلى 304.77 ميل في الساعة (490.48 كم / ساعة). ومع ذلك ، فإن ميسترال تتفوق على Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ، والتي يمكن أن تصل إلى 254.04 ميل في الساعة (408.84 ميل في الساعة).

 

بوجاتي W16 X-wing ميسترال Chiron Veyron

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