عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا وفقا للقانون

موظف
موظف

حدد قانون الخدمة المدنية حالات وقف الموظفين  احتياطيا عن العمل ، حيث نص القانون على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 3 أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.


وطبقا للقانون ، يجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.

لايفوتك||

 

txt

علاوة بنسبة 2.5% للموظفين.. مزايا بالجملة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

txt

الوظائف الخاضعة لـ قانون الخدمة المدنية .. تعرف عليها

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

 

و يُوقف عن عمله كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي ، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.

موظفين قانون الخدمة المدنية المحكمة التأديبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

تقارير : ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح آلاف الموظفين.. تفاصيل

إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة | فيديو

خسائر هائلة في أسهم بورصة أمريكا بسبب محضر الفيدرالي

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

هل تجوز الإنابة في العمرة عن شخص غير قادر ماديا .. اعرف رأي الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولوا الفرح لكابوس..حضور 10 عشيقات لزفاف شاب صيني وعدهم بالزواج واختفى

تخطى 40 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة أصالة نصري من حفلها بالكويت

شاهد| أحلام وأصالة بالزي التقليدي احتفالا بيوم التأسيس السعودي

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ