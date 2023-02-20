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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوظائف الخاضعة لـ قانون الخدمة المدنية .. تعرف عليها

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حددت المادة العاشرة من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 يوليو عام 2021، الوظائف الخاضعة لهذا القانون وتقسيمها، ونعرضها في الآتي:

مادة (10):

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

– مجموعة الوظائف التخصصية.

– مجموعة الوظائف الفنيـة.

– مجموعة الوظائف الكتابيـة.

– مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

فيما نصت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية لوظائف التخصصية الوظائف الفنية الوظائف الكتابيـة الوظائف الحرفية

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