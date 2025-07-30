بتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025

كشفت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها الشركة بنسبة 5% خلال العام المالي الماضي 2025-2024.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تسجيل أرباح نحو 1.38 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل تحقيق 1.45 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال العام المالي الماضي إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.43 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

مؤشرات مالية

وحققت مصر للفنادق صافي ربح بقيمة 1.109.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.109.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.003 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أسهم شركة مصر للفنادق

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق 50% من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%، أما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهي مملوكة للقطاع الخاص.

مستهدفات القابضة للسياحة

وأعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.

وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.