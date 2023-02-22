عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاوة بنسبة 2.5% للموظفين.. مزايا بالجملة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

موظفون
موظفون

مزايا بالجملة قدمها قانون الخدمة المدنية للموظفين المخاطبين بأحكامه ، حيث تمثلت هذه المزايا فى حصول الموظفين على علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي طبقا لعدد من الشروط والتي نستعرضها من خلال التقرير التالى.

علاوة تشجيعية


وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية أيضا على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمياً.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

txt

بشرى سارة.. علاوة سنوية بنسبة 3 % للعاملين فى مشروع قانون العمل

txt

بسبب غلاء الأسعار|علاوة سنوية بنسبة 7 % للموظفين أول شهر يوليو المقبل

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .

علاوة الموظفين قانون الخدمة المدنية الموظف الماجستير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

على مدى 70 عاما.. السعودية تشارك العالم دورها الإنساني والتنموي في تقديم الدعم

تحرك عاجل.. تركيا تطلق خطة مؤقتة لدعم المتضررين من الزلزال الكارثي

وزير خارجية إيران يصل العراق

دعاء اليوم الثاني من شعبان 1444 هجرية.. أدعية فيها العجب

ميتا وواتساب يحدثان تغييرا كبيرا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة للرجال.. تحذير من ارتداء البنطلون الضيق

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ