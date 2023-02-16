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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نصف شهر إجازة للموظفين في أبريل 2023.. كيف يحدث ذلك؟

إجازات شهر إبريل
إجازات شهر إبريل 2023

إجازات شهر إبريل 2023.. يبحث الكثير من المواطنين خاصة الموظفين عن اجازات المتبقية في عام 2023، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وكذا عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من اجازات للموظفين والطلاب.

ويشهد شهر إبريل 2023، عددًا من العطلات الرسمية، التي تقدر بنصف شهر تقريبا، أبرزها إجازة عيد الفطر 2023، والتي يحصل بها العاملون بها على إجازة ثلاثة أيام متتالية.

وتتضمن إجازات شهر إبريل 2023، إجازة كل من عيد شم النسيم، وعيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء، وفقًا للموقع الرسمي لـ رئاسة الجمهورية المصرية والتقويم الميلادي للعام الحالي.

إجازات شهر إبريل 2023

وتأتي الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2023 كالآتي:

الإثنين 17 إبريل: عيد شم النسيم.

الجمعة 21 إبريل إلى الأحد 23 إبريل: عيد الفطر 2023.

الثلاثاء 25 إبريل: عيد تحرير سيناء.

موعد شهر رمضان 2023

ووفقًا للحسابات الفلكية، تستقبل مصر شهر رمضان 2023، يوم الخميس الموافق 23-3-2023، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2023، يوم 29 شعبان 1444.

ويُولد هلال شهر رمضان 2023 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويُحدد موعد شهر رمضان 2023 فلكيًا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر لها يوم 21 مارس المقبل.

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موعد عيد الفطر 2023

ويختلف موعد شهر رمضان من عام لآخر، إذ جاء موعد شهر رمضان للعام الماضي يوم الثلاثاء 13 إبريل، واستمر حتى الأربعاء 12 مايو، وكان الخميس 13 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الحسابات الفلكية، أن شهر شوال 1444هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023 / 4 / 20 م «يوم الرؤية».

ووفقًا لذلك يكون موعد عيد الفطر 2023 يوم غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً الجمعة 2023 / 4 / 21.

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