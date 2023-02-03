أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

منع رقص المعلاية.. حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي في عمان عقب تداول فيديوهات رقص المعلاية وسط مطالب العديد من النشطاء والمتابعين بمنعها.. فما القصة؟

تصدر هاشتاج أو وسم "منع المعلاية"، مختلف منصات السوشيال ميديا حتى تصدر الترند في سلطنة عُمان، ووصل الأمر إلى حملة شعبية بمنع هذه الرقصة الشعبية.

منع رقص المعلاية

علق الكثير من المتابعين سواء داخل عمان أو خارجها على هذه الحملة والفيديوهات الخاصة برقص المعلاية، حيث يرى المعلقون أن هذا النوع من الرقص يحمل "إيحاءات جنـسية" تنافي الثقافة المحلية.

ورغم أن رقص المُعلّاية أو أم علّاية، فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، لكنه أصبح منذ سنوات غير مرغوب فيه بسبب طريقة ممارسته.

من ضمن المعلقين على حملة منع المعلاية، الإعلامي والصحفي السعودي عبد العزيز الخميس، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "حملة عُمانية قوية في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بـ منع المعلاية وهي رقصة يرونها تنافي تقاليد وتاريخ عُمان ولا تمثل ما يجب عليه الفن العماني".

بدوره أشاد الناشط العماني منير البلوشي بحملة منع المعلاية، قائلا عبر تويتر: "أكبر جريمة تحصل في بعض هذه الفرق قيامهم بإستغلال القواصر واغلبهن يكن من الطبقة الفقيرة المحتاجة.. الجريمة الحاصلة ليست ببسيطة.. علينا التكاتف لـ منع_المعلايه الدخيلة على مجتمعنا لأجل مجتمع أفضل".

كما تفاعل الصحفي العماني علي بن سالم الراشدي مع الحملة، واصفا رقصة المعلاية بأنها "رقصة ماجنة يتجمع حولها شياطين وشيطانات من الإنس الباحثين عن المتعة المحرمة، ولا تمت إلى المجتمع العماني بأي صلة".

وطالب الراشدي في تغريدة له عبر تويتر، بضرورة تجريم الرقصة ومداهمة الأوكار التي تقام فيها وإحالة كل من يحضرها إلى القضاء مباشرة.

ما هي رقصة المعلاية؟

رقصة المُعلّاية أو أم علّايه، فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، يتمركز في شمال عمان وشمال شرق الإمارات وشمال أفريقيا.

ويتم تأدية رقص المعلاية بحضور نساء، مع وجود مغنيات، أو حاضرات للتشجيع والدعم أو التقاط الأموال التي يرميها الحاضرون، ومعظمهم رجال.

وتقوم رقصة المعلاية على الحركات السريعة لأجزاء معينة من الجسد: الأرداف والمؤخرة، وتتناغم الرقـصة عادةً مع أغانٍ شعبية فلكلورية محلية.