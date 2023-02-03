عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

رقص المعلاية
رقص المعلاية

منع رقص المعلاية.. حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي في عمان عقب تداول فيديوهات رقص المعلاية وسط مطالب العديد من النشطاء والمتابعين بمنعها.. فما القصة؟

تصدر هاشتاج أو وسم "منع المعلاية"، مختلف منصات السوشيال ميديا حتى تصدر الترند في سلطنة عُمان، ووصل الأمر إلى حملة شعبية بمنع هذه الرقصة الشعبية.

منع رقص المعلاية

علق الكثير من المتابعين سواء داخل عمان أو خارجها على هذه الحملة والفيديوهات الخاصة برقص المعلاية، حيث يرى المعلقون أن هذا النوع من الرقص يحمل "إيحاءات جنـسية" تنافي الثقافة المحلية.

ورغم أن رقص المُعلّاية أو أم علّاية، فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، لكنه أصبح منذ سنوات غير مرغوب فيه بسبب طريقة ممارسته.

من ضمن المعلقين على حملة منع المعلاية، الإعلامي والصحفي السعودي عبد العزيز الخميس، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "حملة عُمانية قوية في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بـ منع المعلاية وهي رقصة يرونها تنافي تقاليد وتاريخ عُمان ولا تمثل ما يجب عليه الفن العماني".

بدوره أشاد الناشط العماني منير البلوشي بحملة منع المعلاية، قائلا عبر تويتر: "أكبر جريمة تحصل في بعض هذه الفرق قيامهم بإستغلال القواصر واغلبهن يكن من الطبقة الفقيرة المحتاجة.. الجريمة الحاصلة ليست ببسيطة.. علينا التكاتف لـ منع_المعلايه الدخيلة على مجتمعنا لأجل مجتمع أفضل".

كما تفاعل الصحفي العماني علي بن سالم الراشدي مع الحملة، واصفا رقصة المعلاية بأنها "رقصة ماجنة يتجمع حولها شياطين وشيطانات من الإنس الباحثين عن المتعة المحرمة، ولا تمت إلى المجتمع العماني بأي صلة".

وطالب الراشدي في تغريدة له عبر تويتر، بضرورة تجريم الرقصة ومداهمة الأوكار التي تقام فيها وإحالة كل من يحضرها إلى القضاء مباشرة.

على طريقة الزوربا اليونانية.. وصلة رقص للفنان عمرو دياب في دبي| شاهد

بعد فوز الأهلي على أوكلاند.. لماذا خضع حسين الشحات وديانج لاختبار المنشطات؟

اكتشاف سر التحنيط أخيرا.. ماذا كان يستخدم الفراعنة لحفظ الموتى؟

مش هخرج.. ماذا فعل طبيب مستشفى النور المحمدي خلال الحريق؟

تركيا تبرم اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع سلطنة عمان

ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في خليج عمان

ما هي رقصة المعلاية؟

رقصة المُعلّاية أو أم علّايه، فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، يتمركز في شمال عمان وشمال شرق الإمارات وشمال أفريقيا.

ويتم تأدية رقص المعلاية بحضور نساء، مع وجود مغنيات، أو حاضرات للتشجيع والدعم أو التقاط الأموال التي يرميها الحاضرون، ومعظمهم رجال.

وتقوم رقصة المعلاية على الحركات السريعة لأجزاء معينة من الجسد: الأرداف والمؤخرة، وتتناغم الرقـصة عادةً مع أغانٍ شعبية فلكلورية محلية.

رقص المعلاية منع رقص المعلاية فيديوهات رقص المعلاية رقصة المعلاية عمان تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

يستغلون غلاء الأسعار.. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

موضوعات متعلقة

متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ اغتنم 10 سنن تغفر ذنوبك

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يرى أصحاب الدرجات الأدنى الرسول في الجنة؟ .. وكيف كان تعامل الرسول مع أهل الكتاب؟

حدود عورة الإنسان رجلًا كان أو امرأة؟.. الإفتاء توضح

مفاتيح الفرج العشرة.. 10 آيات فيها الحل لفك الكرب وانشراح الصدر وتحقيق الأمنيات

أحمد موسى: النائب أبو العينين له دور كبير في تنظيم حفل ستيفانو ريتشي

لوك جديد.. ندى موسي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

دعاء مولد النبي.. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب

بالكيرلي.. ندى موسي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

مزيد من العقوبات ضد روسيا.. 5 ملفات تتناولها قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

يشبه تيك توك .. مؤسسا إنستجرام يطلقان تطبيقا جديدا

تتجاوز المليون للمرة الاولى .. اسعار فيات X500 بعد طرح موديلات 2023

اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد أبو شاور بتكلفة 8 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. علامة في العين والركبة مؤشر لإصابتك بارتفاع الكوليسترول

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة بسهولة

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ