إجازات عام 2023.. 9 أيام في يناير و11 خلال أبريل ومفاجأة للمصريين

مع نهاية عام 2022، وبداية العام الجديد 2023، يكثر بحث المواطنين عن أيام الأجازات والعطلات الرسمية في 2023، والتي تكون بدايتها في يناير 2023، حيث تتضمن إجازات 2023، والأيام المقبلة عطلات كثيرة للطلاب والموظفين والتي نستعرضها في التقرير التالي.

9 أيام إجازة في يناير 2023

إجازات شهر يناير 2023 عبارة عن 9 أيام إجازة رسمية والتي تبدأ بيوم الجمعة 6 يناير، باعتباره إجازة أسبوعية، وتستمر الإجازة يوم السبت الذي يليه الموافق 7 يناير باعتباره إجازة عيد الميلاد المجيد، والجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية، والسبت 14 يناير إجازة أسبوعية، والجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير، والأربعاء 25 يناير احتفالا بعيد الشرطة وعيد الثورة، وأخيرا الجمعة والسبت إجازة أسبوعية 27 و 28 يناير.

وبالتالي تكون إجازات يناير المقبل كالتالي:

الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.

25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.

الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.

إجازة منتصف العام الدراسي

أما عن إجازة منتصف العام الدراسي، فمن المقرر أن تكون بعد الامتحانات وتبدأ يوم الاثنين 9 يناير المقبل 2023، وبعدها تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي والمقرر بداية من يوم السبت 28 يناير 2023، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وبذلك يكون إجمالي عدد أيام الإجازات للطلاب حوالي 15 يوما وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

ومن المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في شهر فبراير المقبل، بداية من السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2023 ويستمر حتى يوم 8 يونيو، حيث تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي الثانى بداية من يوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو وتستمر حتى يوم 8 يوليو 2023.

إجازات فبراير ومارس 2023

أما عن إجازات شهري مارس وفبراير، فلا توجد أي إجازات رسمية خلال شهري فبراير ومارس 2023.

ولكن طبقا للحسابات الفلكية، فإن موعد أول رمضان 2023، يكون يوم الخميس 23 مارس 2023، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان عند غروب شمس يوم 29 شعبان.

موعد رمضان 2023

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أصدر بيانًا بأن موعد بداية شهر رمضان 2023 هو يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي شهر رمضان يوم الجمعة 21 أبريل 2023، موضحا أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجرية سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة، ويوم الرؤية الموافق الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هجرية الموافق 21 مارس.

إجازات شهر أبريل 2023

يتضمن شهر ابريل عدد كبيرا من الإجازات، حيث يأتي في شهر أبريل إجازة شم النسيم وتكون يوم الإثنين 17 أبريل 2023، كما يأتي موعد عيد الفطر المبارك يوم السبت 22 أبريل 2023، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتضمن شهر أبريل إجازة عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023، وجرت العادة على ترحيله إلى يوم الخميس، وبالتالي تكون إجازات أبريل كالتالي:

شم النسيم 17 أبريل 2023.

بداية عيد الفطر 22 أبريل 2023.

عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2023.

إجازات شهر مايو 2023

يأتي في شهر مايو، إجازة عيد العمال 2023، حيث يوافق يوم الإثنين 1 مايو 2023، يوم عيد العمال، وجرت العادة على أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس التالي.

إجازات شهر يونيو 2023

يتضمن شهر يونيو 2023، إجازتين، هما إجازات عيد الأضحى، وإجازة ثورة 30 يونيو، وتكون إجازات يونيو كالتالي:

يوافق يوم وقفة عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء 24 أبريل 2023.

إجازة ثورة 30 يونيو 2023 توافق يوم الجمعة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2023

يتضمن شهر يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو ويوافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

أما عن إجازات شهر أغسطس 2023، فلا توجد إجازات في أغسطس 2023.

إجازات شهر سبتمبر 2023

يتضمن شهر سبتمبر 2023، إجازة المولد النبوي الشريف، التي توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازات شهر أكتوبر 2023

يتضمن شهر أكتوبر 2023، إجازة نصر أكتوبر المجيدة الموافق 6 أكتوبر 2023.

ولا يوجد إجازات رسمية أخرى في شهري نوفمبر وديسمبر 2023.