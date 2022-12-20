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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالحكومة.. إجازة الحوامل الاستثنائية 2023

اجازه الموظفات الحوامل
اجازه الموظفات الحوامل

يبحث عدد كبير من السيدات المعينين في الحكومة، عن الاجازات الاستثنائية القانونية التي تندرج تحت بنود قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الذي راعى الإجازات مدفوعة الأجر لبعض الحالات الخاصة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة بسبب عدم كفاية الرصيد القانون الأساسي للإجازات مدفوعة الأجر.

الإجازات الاستثنائية للحوامل "إجازة الوضع"

 إجازة الوضع ومدتها 4 أشهر وتستحقها الموظفة بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، تبدأ في اليوم التالي  للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة الحامل مرفق به تقرير من المجلس الطبي المختص.

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الإجازات المرضية للموظفين الحكوميين

وضع القانون حالات وضوابط الحصول على الإجازة المرضية، فوفقًا لـ قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تُقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

اجازه الموظفات الحوامل

الإجازات الاستثنائية للموظفين الحكوميين

ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

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