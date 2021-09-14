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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصل واللقاح: إعطاء الأطفال لقاحات كورونا الفترة المقبلة

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن بعض الدراسات الحديثة أجازت تطعيم الحوامل بلقاحات كورونا ثم فئة الأطفال، مضيفا: "الفترة اللي جاية سيشمل اللقاح الأطفال، وبالنسبة لمرضى السرطان ممكن يخدوا اللقاحات الصينية لأنها ليست لها آثار جانبية".

 

وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مرضى فرط الحساسية مستثنون من تلقى اللقاح ولكن الفترة القادمة ستشمل تلقى الاطفال اللقاح، مشيرا إلى أن لقاحات سينوفارم وسينوفال ملائمين لمرضى السرطان".

 

وتابع  أمجد الحداد: "سنظل نطبق الإجراءات الاحترازية حتى يتم تطعيم جزء كبير من المجتمع، واحنا عايزين نطعم 70% من المجتمع فى وقت قصير، وعايزين نصل إلى مناعة القطيع"، مؤكدا أن اللقاحات آمنة جدا والتوسع في إعطاء اللقاحات بوتيرة سريعة سنصل لمناعة القطيع.

لقاحات كورونا أمجد الحداد لمصل واللقاح كورونا حديث القاهرة لقاحات سينوفارم سينوفال الإجراءات الاحترازية

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