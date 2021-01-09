هيئة التأمين الصحي تمنح الحوامل إجازة 3 أشهر

قررت هيئة التأمين الصحى منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التى مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 أشهر)، حتى تاريخ الولادة.





يأتى ذلك فى التعليمات الجديدة التى أصدرتها الهيئة، بشأن الإجازات الاستثنائية فى نهاية فترة الحمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا.





وشددت هيئة التأمين الصحى على أن ثبوت تاريخ الحمل يكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.



