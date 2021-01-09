ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيئة التأمين الصحي تمنح الحوامل إجازة 3 أشهر

السبت 09/يناير/2021 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قررت هيئة التأمين الصحى منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التى مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 أشهر)، حتى تاريخ الولادة.

يأتى ذلك فى التعليمات الجديدة التى أصدرتها الهيئة، بشأن الإجازات الاستثنائية فى نهاية فترة الحمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا.

وشددت هيئة التأمين الصحى على أن ثبوت تاريخ الحمل يكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.

وأشارت إلى منح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء، على أن تسرى هذه التعليمات بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر من بداية هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر

توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن إجازات كورونا الاستثنائية

طارق شوقي: الإجازات الاستثنائية خاصة بالعاملين بديوان وزارة التعليم

الإجازات الاستثنائية.. التعليم العالى تحسم الجدل فى تخفيض الأعداد بالجامعات

هل ستطبق إجازات كورونا الاستثنائية على المعلمين والإداريين في المدارس؟ وزير التعليم يجيب

تزامنا مع الموجة الثانية من كورونا.. التعليم العالى تحسم الجدل فى تخفيض الأعداد بالجامعات.. وتؤكد: الوضع مستقر

ترشيحاتنا

ادعوله.. مدير مستشفى الهرم يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هادي الجيار

الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية أوباما وإمام عاشور .. فيديو

إثيوبيا تضع حجر أساس سد جديد بإقليم أمهرة

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد تعاقد محمد شريف حتى 2025

حقيقة ظهور حيوان شبيه بالتمساح في أسيوط .. تعرف على خطورته

ظاهرة نادرة الحدوث .. هاني الناظر يناشد بعدم تخفيف الملابس في هذه الأيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

طريقة عمل الكنافة على الفحم في المنزل

ظاهرة نادرة الحدوث .. هاني الناظر يناشد بعدم تخفيف الملابس في هذه الأيام