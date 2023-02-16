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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد الغندور

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تجديد تعاقد قناة الزمالك مع خالد الغندور.

وكان خالد الغندور، في نوفمبر الماضي، أعلن عن رحيله عن القناة مع انتهاء تعاقده بنهاية الشهر، لكنه استمر بعدها بفترة بعد انتهاء تعاقده.

وكتب خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ينتهي تعاقدي مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر.. أتمني التوفيق لي فيما هو قادم بإذن الله".

قرار خالد الغندور حينها فاجأ الجميع خاصة في ظل العلاقة القوية التي تظهر بين خالد الغندور وإدارة الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

مرتضى: كنا واخدين القرار من بدري 

وخلال الفيديو الذي بثه المستشار مرتضى منصور، أعلن عن تجديد تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك، حيث أكد أن الإدارة قررت ذلك منذ وقت لكن ظروف شخصية لدى خالد الغندور أخرت ذلك.

وقال مرتضى منصور نصًا: "إحنا كنا واخدين قرارا إن خالد الغندور هيجدد .. مجددش ليه الفترة اللي فاتت، كان عنده ظروف إنسانية صعبة .. الست المحترمة زوجته كانت عاملة عملية كبيرة جداً .. وهو كان قاعد جنبها دا وضع طبيعي".

 أول رد فعل لخالد الغندور بعد التجديد 

ومن خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه خالد الغندور الشكر للمستشار مرتضى منصور قائلًا: "الحمد لله مكمل في قناة الزمالك عام جديد وشكرا للمستشار مرتضي وشكرا لجمهور الزمالك العظيم".

وبعد التوقيع على التجديد قال خالد غندور: “بعد ما مشيت حسيت بحب جمهور الزمالك وأنا سعيد بعودتى مرة أخرة للعمل في قناة نادى الزمالك، وأضاف: ”جددت تعاقدى مع قناة نادى الزمالك وربنا يساعدنى ويساعد المستشار مرتضى منصور".

كم يتقاضى خالد الغندور ؟

وخلال البث، أعلن المستشار مرتضى منصور، أن خالد الغندور لم يطالب بأي زيادات في تعاقده مع الزمالك، ووقع على عقده القديم كما هو دون أي خلافات.

ووفقًا لعقد تم نشره منذ فترة، لعقد يعود لعام 2019، كشف عنه شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، كان خالد الغندور يتقاضى عام 2019 من قناة نادي الزمالك راتب يقارب 297 ألف جنيه. 

ونشر شوقي السعيد الوثيقة في الوقت الذي أعلن خالد الغندور فيه رحيله عن قناة النادي، حيث عاتبه على ذلك.

ولم يرد على تلك الوثيقة بالتأكيد أو النفي أي مسؤول بإدارة الزمالك أو حتى خالد الغندور نفسه، خاصة بعد انتشار تعليقات على السوشيال ميديا طالبت خالد الغندور بالبقاء في قناة النادي، حيث قال بعضهم يا كابتن هتروح فين غير الزمالك اللي مقدرك وعاملك عقد أغلى من لعيبة الكورة.

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تعليقات الجماهير على تجديد خالد الغندور 

وبعثت الجماهير برسائل تهنئة لخالد الغندور وطالبوه بدعم النادي خلال الفترة القادمة.

وكتب أحدهم لخالد الغندور: "كابتن خالد الغندور مكمل في قناة الزمالك لمده عام جديد نتمنى تكون اطلالة جديدة بشكل مختلف عن المواسم الماضية وان حضرتك تدعم الزمالك وتوصل صوت جمهور الزمالك لان حضرتك رمز من رموز نادي الزمالك نتمني التوفيق لحضرتك يا كابتن". 

المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك خالد الغندور راتب خالد الغندور مرتضى منصور

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