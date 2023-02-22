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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم الأزمة.. مدبولي: الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط وقروض

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة أصدرت ٣.٥ مليون قرار علاج علي نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٢ مشيرا الي ان منذ يونيو الي يناير الماضي الحكومة رفعت المخصصات المالية للعلاج علي نفقة الدولة ٢٨.٥٪؜ لتفعيل المبادرات الصحية .

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واضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي ان الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط و قروض بالتعاون مع البنك المركزي .

واكد مدبولي ان رغم الازمات الحالية إلا أن مصر ملتزمة بسداد كل ما عليها كما اننا نعمل علي ضبط الأسواق في مصر مشيرا بأن هناك ٣٤١ معرضا لـ أهلًا رمضان لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفض مشيرا إلى أن الحكومة ايضا تعمل علي ضبط سوق الدواجن لتخفيض أسعارها .

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