رئيس الوزراء: مطلوب مليون فرصة عمل كل عام

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أصدرت ٣ ملايين ونصف المليون قرار لعلاج مواطنين علي نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٢ وفقا لبيان الوزراء.



واضاف مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي له، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تواصل متابعة ملف ارتفاع الأسعار، وحالة التضخم العالمي غير مسبوق في جميع الدول.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مطلوب مليون فرصة عمل كل عام، والتوجيه وضع استراتيجية واضحة في هذا الصدد.



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