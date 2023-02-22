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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: مطلوب مليون فرصة عمل كل عام

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أصدرت ٣ ملايين ونصف المليون قرار لعلاج مواطنين علي نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٢ وفقا لبيان الوزراء.

 

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مدبولي: نعقد اجتماعا أسبوعيا لبحث آخر مستجدات طرح الشركات بالبورصة.. فيديو


واضاف مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي له، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تواصل متابعة ملف ارتفاع الأسعار، وحالة التضخم العالمي غير مسبوق في جميع الدول.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مطلوب مليون فرصة عمل كل عام، والتوجيه وضع استراتيجية واضحة في هذا الصدد.

https://www.youtube.com/live/_QlXXXA8Vd8?feature=share 

 

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