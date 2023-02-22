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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدية لـ الصين .. غضب بالكونجرس بسبب حرب بايدن في أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قالت عضوة الكونجرس الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن حرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أوكرانيا كانت هدية قُدمت إلى الصين على طبق من ذهب.

وكتبت تايلور جرين، في تغريدة على “تويتر”: "حرب بايدن في أوكرانيا هدية على طبق من ذهب للصين".

وأضافت: “وزارة الدفاع الأمريكية يجب أن تشارك في حماية الحدود الأمريكية، وليس قيادة البلاد إلى شفا الحرب العالمية الثالثة مع روسيا والصين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة طلبت من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية تقديم تقارير حول إنفاق 113 مليار دولار المخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وقال كومر في بيان نُشر على موقع اللجنة، "تقوم لجنة الرقابة والمساءلة بمراجعة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حيث أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام تقريبًا، قدم الكونجرس أكثر من 113 مليار دولار كمساعدات دفاعية وإنسانية واقتصادية وإدارية لأوكرانيا”.

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وأضاف أن “الهياكل الحكومية التي تتحكم في هذه الأموال تضمن أن يتم إنفاقها على النحو المقصود للحد من مخاطر الهدر والاحتيال وسوء المعاملة”.

وأوضح أنه “لضمان السيطرة، طلبت اللجنة من البنتاجون ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية وثائق ومعلومات لفهم كيفية قيام الإدارات بالإشراف على هذه الأموال".

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