عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفعوله يفوق الأدوية.. مكون واحد من المطبخ يحارب الكوليسترول ويعزز الهضم

كوليسترول
كوليسترول

يمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي اليومي أن تساعد في التغلب على العديد من المضاعفات الصحية الشديدة.


ويعد أحد هذه التغييرات الرئيسية التي يمكن للمرء إدخالها في نظامه الغذائي هو إضافة الأطعمة الخارقة. لنظامه  الغذائي وهي منتجات تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم وأهمها خل التفاح وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وللأكسدة.


الفوائد الصحية لخل التفاح


خل التفاح يتم تصنيعه عن طريق تخمير السكريات الموجودة في ثمار التفاح. فيما يلي بعض الفوائد الصحية لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي:

يخفض هذا الغذاء الخارق نسبة الكوليسترول حيث أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المحدود لـ خل التفاح يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.

يمكن أن يساعد شرب الكمية المناسبة من خل التفاح أيضًا في مكافحة الإمساك فهو يعزز الهضم ويقلل من الانتفاخ وغازات المعدة إذا تم تناوله بالطريقة الصحيحة وبالكمية المناسبة. 
 

تنظيم ضغط الدم


 يعزز  خل التفاح من فقدان الوزن لأنه يساعد في طرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات للخلايا وإزالة السموم والجذور الحرة كما يساعد خل التفاح أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم.


يمكن أن يساعد خل التفاح على تعزيز جهاز المناعة بخصائصه المضادة للبكتيريا عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء لتسريع مكافحة العدوى والأمراض.
 

العناصر الغذائية خل التفاح مستوى الكوليسترول ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

موضوعات متعلقة

3 مكونات على الكيك تخفض الكوليسترول .. تعرف عليها

استخدميه بحذر.. مكمل غذائي شهير يسبب انفجار المرارة

فيتامينات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري |تعرف عليها

انتبهي لها قبل فوات الأوان .. علامة واضحة على السرطان يتجاهلها الملايين

عدم النشاط|عادة تفعلينها كل 10 دقائق تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حتجبلك سرطان .. مشروبات يومية شائعة احذري تناولها بهذه الطريقة

في 21 يوما.. ريجيم سريع للتخلص من الدهون العنيدة

نشرة المرأة| لقطات من خطوبة البلوجر عمرو راضي وهدير تعرضهما للانتقادات.. وإطلالات أثارت الجدل لـ شيرين رضا

ترشيحاتنا

لا تصلح .. أحمد سليمان يهاجم صفقات الزمالك

معارك عنيفة.. الاستخبارات البريطانية تفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

6 جنيهات للطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 فبراير 2023

لسداد الدين وجلب الرزق .. انتهز الفرصة في أوقات استجابة الدعاء

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها

لن تصدق.. بيع سلسلة ذهب لغنم بهذه الدولة العربية.. شاهد

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

حولوا الفرح لكابوس..حضور 10 عشيقات لزفاف شاب صيني وعدهم بالزواج واختفى

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ