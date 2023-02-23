مفعوله يفوق الأدوية.. مكون واحد من المطبخ يحارب الكوليسترول ويعزز الهضم

يمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي اليومي أن تساعد في التغلب على العديد من المضاعفات الصحية الشديدة.



ويعد أحد هذه التغييرات الرئيسية التي يمكن للمرء إدخالها في نظامه الغذائي هو إضافة الأطعمة الخارقة. لنظامه الغذائي وهي منتجات تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم وأهمها خل التفاح وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وللأكسدة.



الفوائد الصحية لخل التفاح



خل التفاح يتم تصنيعه عن طريق تخمير السكريات الموجودة في ثمار التفاح. فيما يلي بعض الفوائد الصحية لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي:

يخفض هذا الغذاء الخارق نسبة الكوليسترول حيث أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المحدود لـ خل التفاح يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.

يمكن أن يساعد شرب الكمية المناسبة من خل التفاح أيضًا في مكافحة الإمساك فهو يعزز الهضم ويقلل من الانتفاخ وغازات المعدة إذا تم تناوله بالطريقة الصحيحة وبالكمية المناسبة.



تنظيم ضغط الدم



يعزز خل التفاح من فقدان الوزن لأنه يساعد في طرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات للخلايا وإزالة السموم والجذور الحرة كما يساعد خل التفاح أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم.



يمكن أن يساعد خل التفاح على تعزيز جهاز المناعة بخصائصه المضادة للبكتيريا عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء لتسريع مكافحة العدوى والأمراض.

